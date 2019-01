84 establecimientos de 18 municipios, en el XVIII Concurso de Pinchos de La Rioja Foto de familia de los ganadores del año pasado. / Sonia Tercero Los pinchos estarán a disposición del público todos los fines de semana de febrero y la final, con entrada libre, se celebrará el día 2 de marzo en Riojaforum LA RIOJA Martes, 15 enero 2019, 13:03

Un total de 84 establecimientos de 18 municipios riojanos participan en el XVIII Concurso de Pinchos de La Rioja, convocado por La Rioja Capital, y que se incluye en las actividades que se celebrarán en La Rioja Gastronómica dentro del programa 'El Rioja y los 5 Sentidos' de febrero.

Al veterano certamen se han presentado 55 bares de Logroño, 6 de Nájera, 5 de Calahorra, 2 de Arnedo, 2 de Haro, 2 de Murillo de Río Leza y uno de Ábalos, Alberite, Baños de Río Tobía, Cenicero, Entrena, Igea, Nalda, Pipaona de Ocón, Pradejón, Pradillo, Rincón de Soto y Santo Domingo de la Calzada.

Los pinchos estarán a disposición del público todos los fines de semana de febrero y la final, con entrada libre, se celebrará el día 2 de marzo en Riojaforum.

El concurso, que también cuenta con la colaboración con Cocinas.com, otorgará tres premios, Delantal de Oro, Delantal de Plata y Delantal de Bronce, dotados con 1.600, 900 y 600 euros respectivamente, frente a los 1.500, 800 y 500 euros de la edición anterior.

Además, se entregarán tres menciones: Pincho Tradicional, Pincho Capital (elaborado con Alimentos de La Rioja) y Pincho Popular, elegido por el público. Las tres menciones están dotadas con 400 euros, frente a los 300 euros de la edición anterior.

Un momento de la final del año pasado. / Sonia Tercero

Mecánica del concurso

La mecánica es similar a la de años anteriores: un primer jurado itinerante visitará cada local concursante para evaluar y decidir qué 10 establecimientos de todos los presentados pasan a la gran final, que se celebrará el 2 de marzo en Riojaforum. Estos finalistas deberán realizar su pincho en un show cooking en directo frente a un prestigioso jurado compuesto por profesionales de la gastronomía.

Las menciones Pincho Capital y Pincho Tradicional serán elegidas por el jurado itinerante, mientras que para el Pincho Popular se habilitarán urnas en los establecimientos participantes en los que el público podrá depositar los cupones correspondientes. Estos cupones deberán estar sellados en cuatro establecimientos una vez que se ha consumido el pincho de cada local. Entre todos los presentados, la organización sorteará cuatro cenas para dos personas.

Además, tanto el jurado itinerante como el jurado de la final se reservan el derecho de conceder sendas menciones especiales. Hasta el momento, sólo el jurado de la final podía otorgar este premio, pero se ha creado otra mención especial que podría otorgar el jurado itinerante en función del servicio, maridaje u otros criterios a la hora del servir el pincho en el propio establecimiento.

Edición anterior

En la edición anterior del concurso participaron 69 establecimientos de once municipios riojanos. En concreto, 45 bares de Logroño, 8 de Calahorra, 7 de Nájera, 2 de Arnedo y uno de Haro, Fuenmayor, Igea, Pradejón, Pradillo, Santo Domingo de la Calzada y Sorzano. Entre ellos, resultó ganadora la tapa 'Delicia de Arnedo' del bar Sopitas, de Arnedo; el 'Delantal de Plata', en Umm Food and Drink, del Logroño, por Ko-cocha, y el 'Delantal de Bronce', para el bar Arriero Tapas, de Sorzano, por su pincho 'Canutillos'. Además, se entregó una mención especial, no prevista, a Flor y Nata, de Calahorra, por 'Corte de ternera con crujiente de sopas de ajo'.

El Pincho Tradicional, establecido con el fin de propiciar la presencia en el concurso de estas creaciones, fue para el bar La Judería, de Nájera, por 'Solomillo a la riojana'; la mención Tapa Capital –mejor pincho elaborado con Alimentos de La Rioja-, para para el bar Miguel, de Santo Domingo de la Calzada, por 'Cucurucho riojano', y el Pincho Popular, elegido por el público mediante unos cupones que tenían que estar sellados al menos por cuatro bares, recayó en el pincho 'El pimiento que se hizo sepia', del bar De perdidos al Ríos, de Logroño.