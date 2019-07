«La sombra, quizá, está en el etiquetado» María José Motilva. :: María José Motilva | Investigadora del CSIC La experta en calidad alimentaria expone que el fraude no es tan común como la desinformación en los productos DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 8 julio 2019, 13:01

María José Motilva Casado es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, especializada en dieta mediterránea, vino, polifenoles y salud. Ella intervino en la mesa redonda 'Aceite de oliva y cacao: dos alimentos míticos con sus luces y sus sombras'.

- ¿Cuáles son las luces de productos como el aceite y el cacao?

- Las luces, en el caso del aceite, son claras, es un componente básico de la dieta mediterránea. Desde Creta, la longevidad en el Mediterráneo es mucho mayor y se relaciona con que el aceite de oliva es la principal grasa de la dieta. Los polifenoles, además, son antioxidantes naturales que se encuentran en el cacao y el aceite, mejoran los niveles de colesterol, sus propiedades las ha reconocido la Unión Europea.

- ¿Y las sombras?

- El sector alimentario está muy regulado, mucho más que otros sectores. Los sistemas de control de calidad aseguran la trazabilidad, los ingredientes autorizados, así que los fraudes son casi inexistentes, porque las empresas se juegan mucho. Es muy difícil que las industrias entren en estos fraudes, lo que se declara es lo que tiene el producto. La sombra, quizá, está en el etiquetado, en cómo se transmite la información al consumidor, que normalmente desconoce las diferencias de calidades. ¿Somos capaces de distinguir un aceite de oliva virgen extra? Y con el cacao ocurre parecido, la relación de ingredientes suele estar en letra muy pequeña.

- Entonces, ¿consumimos realmente lo que creemos que consumimos?

- Ese no es un tema de fraude en la industria alimentaria, parte es culpa del consumidor, que no se preocupa, pero también de las industrias, que deberían mejorar el etiquetado. La información nutricional debería estar en una letra legible, y eso realmente no está legislado. La forma es que se informa al consumidor sí es una sombra.

- ¿Y eso se permite, no hay una legislación al respecto?

- La educación del consumidor es escasa. Muchas veces los profesionales que pautan dietas también desconocen las formulaciones, ingredientes y propiedades saludables de algunos productos.