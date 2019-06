El secreto de la receta está en el alma Conchi del Rey posa con su premiada tortilla con puerro en el bar Virginia de Nájera. / Justo Rodriguez Conchi del Rey Hervías | Bar Virginia (Nájera) La jugosa elaboración con puerro y cebolla ha ganado el VIII Concurso de Tortillas con organizado por Degusta La Rioja DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 10 junio 2019, 11:22

Las paredes y la barra del bar Virginia, en Nájera, están repletas de galardones gastronómicos conquistados por su cocinera y propietaria, Conchi del Rey Hervías, como el Delantal de Oro del Concurso de Tapas de La Rioja, el Concurso de Pinchos 'Ciudad de Nájera' y, más recientemente, el premio a la mejor 'Tortilla con...' del VIII Concurso de Tortillas Degusta La Rioja, que obtuvo con su jugosa elaboración con puerro y cebolla.

Conchi del Rey regenta el bar Virginia desde hace veinte años. Comenzó, simplemente, como cafetería, pero poco a poco se adentró en la gastronomía. «Nuestra especialidad es el pincho de oreja, la gente viene mucho a comerlo. Lleva salsa, laurel, guindilla...», explica Conchi. Tal es su fama que, asegura la propietaria del bar Virginia, que hace años un establecimiento de San Sebastián le ofreció 6.000 euros por la receta «y me entró la risa, no hay dinero para pagar el alma que le da una persona». También prepara paellas para llevar. Pero ahora su plato más célebre es la tortilla con puerro. Siempre está ideando alguna novedad.

Bar Virginia Dónde calle Pedro Samaniego, 1. (Najera). Teléfono 941362585 Especialidad pincho de oreja, paellas y tortilla de patata. Galardón premio 'Tortilla con...' del VIII Concurso de Tortillas Degusta La Rioja.

«Empecé hace tiempo porque me pedían tortillas para llevar, cuando no hacía tortillas, porque yo soy más de elaborar tapas raras, como una paella chiquitina o un pollo con miel y vermú, que lo llamo Flor del Bohío, una bola rellena que la llamo Peñaescalera o la Choperita del Tordo, a la gente le encanta que hagas pinchos con nombres de Nájera», describe Conchi.

«Todas las tortillas no son iguales, unas tienen la patata más hecha, otras menos...»

«Lo verde del puerro, bien limpio, es dulce y caramelizado le da un gusto a regaliz»

El bar Virginia, situado en la calle Pedro Samaniego de Nájera. : / Justo Rodriguez

Lo suyo, además, es la elaboración compleja: «Si no lo hago difícil pienso que no he hecho nada». La responsable del bar Virginia está convencida de que «cada tortilla tiene su historia, no son todas iguales, unas tienen la patata más hecha, otras menos... Así que pensé en hacer algo ameno e investigué». Conchi recuerda cómo una vez un cliente le pidió «una tortilla con algo especial, algo raro» y las preparó con brócoli y puerro. «Le encantó. Esto fue hace cuatro años», asegura. El secreto de su receta radica en triturar la patata, añadir un poco de cebolla y «puerro, pero de forma original, porque le da una finura especial», pero de este vegetal emplea «lo verde, bien limpio, que es dulce y caramelizado le da un gusto a regaliz».