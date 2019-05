El sabor es lo que más importa Conchi del Rey, la cocinera del Virginia, se impuso en la Tortilla con.. / Sonia Tercero Pasión por la gastronomía La calidad de los dos ganadores de la VIII edición del Concurso de Tortillas refuerzan la sensación del crecimiento de la cocina riojana PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Lunes, 27 mayo 2019, 10:56

Conchi del Rey, la cocinera del bar Virginia de Nájera estaba feliz. No se lo podía creer: «Ha sido increíble», explicaba instantes después de conocerse que su tortilla había ganado el capítulo de las tortillas creativas: «El puerro es maravilloso, tiene algo suave y delicado que hace que cambie el sabor y se precipiten las sensaciones». Lo mismo le sucedía a Carlos Olabuenaga, del Bar Tizona de Logroño: «Cuando se han abierto las puertas al público me he fijado en mi tortilla y me he dado cuenta de que habían comido mucho de ella. He tenido una buena sensación, pero no me podía imaginar que habíamos ganado».

Y la verdad es que no fue sencilla la decisión. El jurado tuvo que trabajar de lo lindo para decidir dos entre más de medio centenar de 'ejemplares' llegados de toda La Rioja. Para conseguir que la decisión fuera lo más justa y equilibrada, la organización dispuso de varios equipos (de dos jueces-catadores cada uno) probaran cinco tortillas de cada una de las categorías. Con la suma de todas las puntuaciones, se eligieron las cinco finalistas de cada estilo. Y, entonces, todos los miembros del jurado probaron las finalistas para emitir de nuevo el voto, en este caso definitivo.

Carlos Olabuenaga y su hija, del Tizona, ganaron la final de Tortilla Tradicional. / Sonia Tercero

Curiosamente, las dos tortillas ganadoras salieron de la tanda que probó uno de los dos primeros equipos. Pero no hubo dudas, los que no habían probado en la primera vuelta las dos tortillas premiadas se dieron cuenta al instante de la superioridad de las ganadoras.

Y no era fácil, ya que el nivel del concurso ha sido importante y muchas tortillas rayaron cotas de perfección y calidad más que llamativas.

Conchi del Rey comentó a Diario LA RIOJA que la tortilla con cebolla y puerro surgió de unas pruebas que había realizado anteriormente, pero que la inclusión del puerro había resultado esencial: «Siempre ha gustado, pero claro, no podía imaginar que íbamos a ganar».

Carlos Olabuenaga ha dotado, junto a su mujer Ana Rosa Lasheras, al bar Tizona de Logroño de una acusada personalidad gastronómica. El año pasado se quedaron a un paso de entrar en la gran final de la II Edición del Concurso Gastronómico D'Tapas Covap Pasión Ibérica y se clasificó en tercer lugar de la semifinal celebrada en Valladolid: «La tortilla la he hecho yo, pero todo se lo debo a Ana Rosa», explicó radiante de felicidad instantes después de proclamarse ganador del concurso de Degusta.

Secretos

Las tortillas encierran muchos secretos. María Jesús Hervías, del Bar La Travesía, autora de una de las mejores tortillas de La Rioja, lo tiene claro: «No es fácil. Nosotras tenemos una receta maravillosa, pero influyen muchos detalles en el sabor final: la patata, el aceite, el huevo, el punto de sal. Todo juega en el resultado final. Ha habido un nivel interesante y me merece mucho respeto la gente que se presenta a un concurso. Además, puedo decir que mi experiencia como jurado ha sido enriquecedora, tanto por probar cada una de las tortillas como por la vivencia de participar desde dentro de un evento así».