Romano, árabe, judío y cristiano Cocineros participantes en la última edición de Califato Gourmet de Córdoba. :: / C.G. El VI Encuentro 'Córdoba Califato Gourmet' se centrará en la cocina andaluza

La cocina andaluza será la temática del VI Encuentro 'Córdoba Califato Gourmet' que se celebrará el 14 y 15 de octubre y que cada año reúne a prestigiosos cocineros españoles. La organización del evento ha avanzado que en la nómina de participantes habrá un «increíble elenco de cocineros andaluces con la clara intención no solo de mostrar lo mejor de la gastronomía, sino de homenajear lo que es santo y seña de la cultura andaluza».

En esta próxima edición de 'Córdoba Califato Gourmet' intervendrán los cocineros Óscar Calleja, del restaurante Annua (San Vicente de la Barquera, Cantabria); David García, del restaurante El Corral de la Morería (Madrid); Jesús Segura, del restaurante Trivio (Cuenca); Juan Luis Fernández, del restaurante Juanlu Cocina y Alma (Jerez de la Frontera, Cádiz); y Pedro Sánchez, del restaurante Baga (Jaén), así como Benito Gómez, del restaurante Bardal (Ronda, Málaga); y los cocineros afincados en Córdoba Kisko García, del restaurante Choco; Paco Morales, de Noor; Celia Jiménez, de CJ; y el repostero José Roldán.

Entre las novedades destacan la cena a seis manos a elaborar por los tres últimos cocinero andaluces en lograr la estrella Michelín (Juan Luis Fernández, Pedro Sánchez y Benito Gómez), una cena exclusiva a la que solo podrán asistir 65 comensales. Previa a la cena se celebrará una mesa redonda sobre 'La sostenibilidad y la alta gastronomía', además de cómo gestionar los desperdicios, en la que intervendrán Óscar Calleja, Jesús Segura, David García y un miembro de To Good To Go.

El encuentro 'Córdoba Califato Gourmet' es un evento de alta gastronomía que se celebra con las cuatro raíces culturales de su tierra (su pasado romano, árabe, judío y cristiano) como hilo conductor y ya se ha convertido en uno de los eventos gastronómicos más importantes de España.