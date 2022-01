La Rioja gusta en España

La Rioja, su gastronomía y sus productos han recibido un reconocimiento nacional –en forma de premio– en las últimas horas, y en todos los casos han sido los consumidores los que han decidido quiénes merecían tal distinción.

Las Peras de Rincón fueron las primeras en saber que habían sido distinguidas con un galardón nacional como 'Sabor del Año 2022'. Este premio reconoce la calidad gustativa de esta fruta que cuenta, desde 2022, con el sello de Denominación de Origen Protegida (fue la primera fruta de este tipo en recibirla).

El premio 'Sabor del Año' es un sello que nació en 1995 y que no solo se entrega en España sino que cuenta con implantación internacional, por lo que es un reconocimiento muy valorado en todo el mundo, tanto por los consumidores como por los profesionales del sector de la alimentación.

Con esta distinción, las Peras de Rincón de Soto afianzan su trayectoria y se consolidan como un referente de calidad en el mercado de la fruta. Según el presidente de la DOP, Eduardo Pérez Malo, «este premio refuerza la apuesta de las Peras de Rincón de Soto por conseguir la máxima calidad en cada pera y supone una recompensa más al esfuerzo, el trabajo y la innovación continua que caracteriza a la DOP».

Echapresto y De Torre

Pero además del reconocimiento a las Peras de Rincón de Soto, la gastronomía riojana también tiene desde el jueves otro motivo de satisfacción. Ése día se hicieron públicos los premios que anualmente concede la Revista del Club Gourmet y que se entregarán durante la celebración del XXXV Salón Gourmet de Madrid (25 al 28 de abril de 2022).

Los galardones, aunque los concede la revista gastronómica, están basados en la opinión que envían sus lectores, y este año hay presencia riojana en dos categorías: Carlos Echapresto, de Venta Moncalvillo en Daroca de Rioja, ha sido elegido como Mejor Sumiller; mientras el establecimiento de De Torre Gourmet recibirá el premio –ex aequo con otro local madrileño, Doña Tomasa– a la Mejor Tienda Gourmet de España.

El resto del cuadro de honor de esta edición de los Premios Club del Gourmet está formado por: Mejor Restaurante, Raíces (Talavera de la Reina-Toledo); Mejor Chef, Mario Sandoval, Restaurante Coque (Madrid); Mejor Maître, Marta Campillo, Restaurante Diverxo (Madrid); Mejor Hotel, Four Seasons (Madrid); Mejor Comunicación, Carlos Iserte, del programa 'Variotinto' de Castilla-La Mancha Media; Mejor Institución, elBullifoundation; Mejor Libro, Lera.Gastronomía, Cultura y Caza, de Montagud Editores; Mejor Producto (ex aequo), Conservas Agromar, Caviar de Oricios (Gijón) y Quesos Pascualete (Trujillo); Reconocimiento extraordinario, Karlos Arguiñano y Reconocimiento extraordinario 'In Memoriam', Luis Irizar.