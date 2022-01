El reconocimiento del público

La publicación de la lista de los mejores restaurantes de España, según la plataforma de reservas TheFork, sorprendió a los hermanos Echapresto ultimando los detalles de cara a la apertura de la próxima temporada el próximo miércoles, 2 de febrero. Venta Moncalvillo fue señalado como el tercero de España (entre alrededor de 14.000 referencias incluidas en la plataforma) en las valoraciones de los comensales que han llegado al establecimiento de Daroca a través de la plataforma de reservas.

Es precisamente este dato el que llena de satisfacción a los hermanos Echapresto. «En las redes sociales se ven cosas raras a las que, muchas veces, no se puede dar valor, porque ves que alguien acaba de abrir un local y rápidamente cuenta con muchas y buenas valoraciones, y por contra, alguien prescinde de un camarero y las redes se llenan de críticas de supuestos clientes... Sin embargo, esto es diferente, porque solo puedes opinar si has reservado mesa a través de la plataforma y has ido a comer. Si no, no puedes escribir, con lo que te garantizas que al menos, el que escribe, ha estado en tu casa, y puede darle cierta credibilidad. Y todas nuestras valoraciones son un 10, menos una que creo que es de 9.5», apunta Carlos Echapresto, quien añade: «No es la opinión de un crítico o de una guía, es la opinión de la gente que ha venido a comer y en la que no se valora si tienes una, dos o tres estrellas».

El sumiller de Venta Moncalvillo afirma que esa gran valoración ha llenado de satisfacción a los responsables del restaurante «principalmente, por el equipo. La gente viene a comer, pero también a vivir una experiencia en la que valora la atención que se le dispensa –durante las aproximadamente cinco horas que permanece en el restaurante– desde que es recibido en la puerta, y ahí intervenimos todos».

El local estrena una carta más próxima aún a la fauna y flora de Moncalvillo

Apertura de temporada

Este reconocimiento del público le llega a Venta Moncalvillo cuando está a punto de abrir de nuevo el restaurante tras un periodo vacacional. El próximo 2 de febrero es la fecha elegida: «No es una fecha cualquiera, creemos que es el día que hace 25 años abrimos el restaurante. Es cierto que el pasado verano celebramos los 25 años de Venta Moncalvillo, pero era la apertura del bar. Ahora es el aniversario del restaurante y aunque no tenemos clara la fecha, creemos que es ésa porque Eduardo Gómez en Diario LA RIOJA nos hizo unos días después del 2 de febrero de 1997 una reseña de la apertura, y había estado esa misma semana en la inauguración», señala Carlos Echapresto.

El responsable de Venta Moncalvillo (junto a su hermano Ignacio, que ejerce de 'jefe de los fogones') anuncia que en la nueva temporada, la carta se va a acercar aún más al monte en el que se asienta Daroca, a la flora y fauna de Moncalvillo , «con mayor presencia de la caza, de las hierbas... especialmente en esos momentos, como es el invierno, en el que la huerta no brilla tanto, aunque ésta va a ser fundamental en nuestra carta como lo ha sido siempre». Echapresto explica también que la filosofía de su restaurante no va a cambiar y que tanto él como su hermano quieren mantener esa vinculación entre «territorio, comarca e identidad» que les caracteriza.

Además, Venta Moncalvillo está afrontando una reforma en sus instalaciones que aumentará el confort del comensal. La cocina ya ha sido reformada y ahora los cambios afectan a los salones; por ello, durante las próximas semanas el restaurante Cocina de Madre permanecerá cerrado y cederá su espacio a su hermano mayor Venta Moncalvillo.