Método y creatividad

La base de la pastelería

Pol Contreras abarca un abanico amplio en la gastronomía y en el trabajo en la cocina, aunque confiesa que «de base soy pastelero, pero también me considero cocinero y chocolatero, puesto que es una de mis grandes pasiones y elaboro mi propio chocolate con mi marca», explica Pol. Y es que el conocimiento del oficio de pastelero le ha procurado un arsenal técnico y metódico a la hora de ejecutar las elaboraciones: «En pastelería no hay pizquitas, todo se mide, se pesa y se trabaja con enorme cercanía a un método lo más científico posible», subraya. Y además, para Pol Contreras ese conocimiento exacto de cada paso y del protagonismo de cada ingrediente ahonda al máximo en la comprensión de la receta en general: «Tienes la misma libertad pero además la basas en un conocimiento y en una experiencia», subraya un chef que también valora la formación como «esencial para la evolución como cocinero. He procurado que mi formación sea lo más rica posible a través de distintos espacios con diferentes culturas gastronómicas para tener una visión lo más global posible de la gastronomía». El postre que llevará a Reale Seguros Madrid Fusión se encuentra estrechamente relacionado con la tradición profunda de la casquería riojana y surgió de la puesta en valor de las cortezas de cerdo: «Con Francis trabajamos a partir de ideas que vamos dibujando. A través de esas ideas crecen las aplicaciones concretas. En ocasiones se convierten en platos individuales y en otras forman parte de otras propuestas», destaca Pol Contreras, que en el año 2014 quedó finalista en México del premio 'The Best Dessert'.