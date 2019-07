Los mejores vinos, en la playa Imágenes de la edición anterior del Manzanos Wine Festival celebrado en Olite (Navarra). :: / M.W. El IV Manzanos Wines se celebrará en San Sebastián REDACCIÓN Lunes, 8 julio 2019, 12:41

La playa de la Concha de San Sebastián acogerá el próximo sábado 20 de julio el IV Manzanos Wines Festival, una jornada bianual que pretende acercar la cultura del vino a la sociedad a través de un festival que aúne la mejor gastronomía local, los grupos de música más actuales y un DJ que nos haga bailar al público durante todo el festival. «Después de consolidar el festival en las tres primeras ediciones nos pusimos el reto de buscar un emplazamiento espectacular», explica Álvaro Bailly, director de Marketing de Manzanos Wines. Así, pensaron en «lugares con mucho significado, con mucho encanto, y finalmente dimos con la ciudad de San Sebastián», de manera que «la playa de la Concha es el entorno ideal para poder transmitir lo que somos», afirma Bailly.

Imágenes de la edición anterior del Manzanos Wine Festival celebrado en Olite (Navarra). :: / M.W.

De 12.00 a 23.00 horas el evento se desarrollará en un paisaje idílico y, en paralelo, también se celebrará la Vuelta a Guipúzcoa en Porsche, una actividad dedicada a los apasionados de estos coches y en la que podrán disfrutar e informarse sobre la marca líder del segmento 'premium' de estos vehículos deportivos. La Vuelta a Guipúzcoa en Porsche contará con una ruta desde Bilbao, otra desde Vitoria y otra desde Pamplona hasta San Sebastián, donde todos los vehículos se encontrarán para disfrutar de una comida y del IV Manzanos Wines Festival, donde conformarán una exposición automovilística.

GUÍA IV Manzanos Wines Festival Cuándo sábado 20 de julio de 12.00 a 23.00 horas. Dónde Jardines Alderdi Eder del paseo de la Concha de San Sebastián (Guipúzcoa). Cuánto entrada libre pero, por 10 euros, se adquiere una tarjeta con copa, tres consumiciones de vino y una botella de Voché Crianza.

Después de otros escenarios en festivales anteriores, los Jardines Alderdi Eder, en pleno y emblemático paseo de la Concha de San Sebastián, acogerán esta intensa jornada que contará con 'stands' con los mejores vinos de las bodegas del grupo Manzanos Wines y la gastronomía de los restaurantes participantes en el evento. También habrá espacio para los niños ya que la organización dispondrá un castillo hinchable y talleres de 'pintacaras'. «Solo se puede pedir buen tiempo, que seguro que lo tendremos. El resto ya lo pone Manzanos Wines para que sea un día inolvidable», advierte Bailly.

La organización espera la asistencia de unas 10.000 personas, que contarán con sesiones de música a cargo de DJs, conciertos de grupos musicales de San Sebastián (Lemon Twist, The DJs, Spread Your Swings, Dizzy Do Quartet y Alfiles XXI) y el colofón a cargo de la actuación de Javier Erro, finalista del concurso televisivo 'La Voz'.

Aunque la entrada al IV Manzanos Wines será libre, se pondrá adquirir una tarjeta para obtener una copa de cristal del evento, tres consumiciones de vino y una botella de Voché Crianza de 37,5 centilitros. «Es un evento para todos los públicos, para todas las edades, para todas las personas y gustos. Contamos con zona infantil para que los niños se diviertan mientras los padres también puedan disfrutar de una buena jornada gastronómica junto a los mejores vinos de nuestras bodegas. La música en directo animará todo el festival durante todo el día», anuncia Bailly.