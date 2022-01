La mejor tradición francesa

En el año 2008, Arthur Gadroit llegó a Logroño con una beca Erasmus. Él era entonces un estudiante de Comercio Internacional que vino a continuar su formación en la capital riojana... y se enamoró de la ciudad. Tanto es así que conoció La Rioja, descubrió la región y también sus carencias y vio que, aquí, los croissants no eran como los de su país. Poco a poco comenzó a gestar la idea de volver a Logroño, pero tenía que hacerlo con un medio de vida y decidió aparcar el comercio internacional (cuyos estudios ya había acabado) y comenzar con los de panadero para volver a La Rioja... a hacer croissants.

En las clases de panadería coincidió con Maxime Tanchon otro joven que se preparaba como pastelero, panadero y chocolatero, al que le contó su idea y sumó a su proyecto.

Tras acabar los estudios se tomaron un tiempo para conocer la gastronomía de nuestra comunidad. Arthur trabajó en establecimientos hosteleros de San Asensio y Logroño, donde tuvo la oportunidad de conocer la esencia de la cocina riojana. Acabaron de realizar el diseño del proyecto, encontraron un local y el 11 de octubre de 2017 abrieron en el número 38 de la calle Huesca de Logroño su panadería pastelería 'Arthur&Maxime ' y en, aproximadamente tres semanas, abrirán un nuevo local en la esquina de las calles avenida de Portugal y María Zambrano.

Mañana se celebra el Día Mundial del Croissant, una de las especialidades de Arthur&Maxime

Aunque algunos aventuraron que su negocio iba a durar poco porque todos sus productos se elaboran cada día, los logroñeses han entendido su propuesta y como asegura Arthur –el que mejor domina el español de los dos socios–, «los riojanos, y los españoles, en general, son como los franceses. Valoran el producto de calidad y pagan por ello». Y esa es la apuesta por la calidad de estos dos panaderos galos: «Nosotros utilizamos productos sin químicos y harinas que no tengan acondicionantes para favorecer la fermentación...».

Con esa materia prima, estos panaderos elaboran en su obrador los productos que pondrán a la venta al día siguiente: «Todos nuestros productos son frescos, y si no están hechos ese día, lo anunciamos y normalmente tienen un precio más barato. Es algo que han valorado mucho nuestros clientes y que era por lo que otros panaderos nos decían que no íbamos a tener éxito. Nosotros no hacemos pastas que puedan estar varias semanas en las vitrinas, nosotros hacemos pasteles día a día», señala Arthur, y explica que ese es el motivo por el que, entre semana, no tengan muchos en su mostrador. «Nuestros clientes –comenta– los piden, principalmente los fines de semana, y ahí es cuando hacemos una amplia variedad».

Cada día elaboran varios tipos de pan, aunque reconocen que uno de los que más les costó introducir fue la baguette francesa porque «la elaboramos con harina de trigo antiguo, muy tostada y sale cara, pero se la hemos ido dando a probar a los clientes y han apreciado la diferencia. Ahora ya la han incluido en su compra diaria porque valoran la calidad».

Y otra de las especialidades del local, y el que dio origen a su nacimiento, es el croissant. Una pieza típicamente francesa, que mañana celebra su Día Mundial y que Arthur y Maxime han elevado a la categoría de exquisito con la aportación que le da la elaboración totalmente artesanal y ese 48% de mantequilla que le da el toque cremoso y diferencial de su elaboración más francesa.