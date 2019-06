«Mama va a ser un lugar donde los cocineros nos abran su corazón» Marisa, en las cocinas del Echaurren. / James Sturcke Francis Paniego | Cocinero y organizador «Cierra el congreso Lorenzo Cañas, mi madre sentía adoración por él y será un lujo tenerle», explica Paniego P.G.M. EZCARAY. Lunes, 10 junio 2019, 12:01

Francis Paniego explica que 'Mama' surge a raíz de «una idea que nos lanzó Rafael García Santos junto a Pepa Fernández al poco de fallecer nuestra madre. Rafa hablaba de hacer algo mucho más sencillo, un concurso popular de croquetas y cuando le contamos lo que finalmente íbamos a hacer se asustó un poco. Ese 'run-run' se me metió en la cabeza y junto a mis hermanos hablamos de intentar hacer algo que le devolviera a Ezcaray todo lo que el pueblo le hizo sentir a nuestra madre. Recuperar lo que era la plaza de la Verdura y traer a todos estos cocineros a cocinar con su madres.

- ¿Es un homenaje a Marisa que quiere extender a todas las madres de la cocina?

- Mi madre fue una gran madre, una mujer increíble, pero también muy humilde, siempre que tenía ocasión de hablar en público citaba a sus compañeras. Ella también sentía adoración por su madre -la abuela Julia- y creo que todos esos ingredientes nos decían que debíamos hacer algo de lo que ella se sintiera orgullosa. Es justo reconocer a las que han sido para muchos cocineros el origen de su vocación.

- La nómina de cocineros andaluces es increíble, ¿Por qué Andalucía?

- La cocina andaluza esta en un momento de forma envidiable y me parecía que podíamos probar a arrancar con ellos; llamé a Ángel y a Dani y me dijeron adelante a la primera y luego todos dijeron que sí...

- Y la de riojanos es también apabullante.

- Cada vez que veo la lista, me acuerdo de todos los que desgraciadamente no hemos podido contar con ellos. Quiero explicarles que este primer año hemos querido dar prioridad a los cocineros que se formaron en nuestra casa y hoy tienen sus restaurantes en La Rioja, me parecía de justicia darles prioridad; lloraron a mi madre como si fuera la suya. Nos parecía de justicia reconocer el gran momento que vive nuestra cocina. Cierra el congreso Lorenzo Cañas, mi madre sentía adoración por él y será un lujo tenerle.

- ¿Significa el encuentro de dos de las gastronomías más pujantes de España?

- Creo que sobre todo el hecho de tener a estos cocineros tan distintos de una misma región nos va a permitir aprender mucho. Su manera de extrapolar las ideas, de ver, de sentir y de retratar su tierra, sin duda hará crecer nuestra cocina. Creo que es un festival de cocina distinto a todos los demás, se desarrollará en una ambiente festivo, festivalero, diferente porque aunque el festival está abierto a todo el mundo nos dirigimos especialmente al aficionado a la cocina; es la oportunidad de vivir un gran certamen como Madrid Fusión o Gastronomika pero en versión acústica. 'Mama' pretende que los cocineros y cocineras que participan como ponentes nos abran su corazón, cocinen desde el alma y escarben en su memoria. Y lo que más me gustaría es que los asistentes reflexionaran también sobre lo que a cada uno le ha podido aportar su madre en la cocina y hacerse preguntas que tal vez nunca se habían hecho.

- ¿Quién le apoya para organizar un evento así?

- En este lío nos hemos metido mis hermanos y yo y un montón de gente a las que fui apasionado y no sé cómo se han ido dejando. Muchas empresas que nos dieron su apoyo desde el primer día como el Diario LA RIOJA, o como la fábrica de mantas Ezcaray. Cuando se lo contamos al alcalde Diego Bengoa y a la corporación, desde el minuto uno se brindaron a echarnos una mano. La Rioja Turismo y La Rioja Gastronómica también nos han dado un apoyo importantísimo y crucial, de verdad les quiero dar las gracias. A todo esto se añade ahora el suspense que ha habido con el cambio de alcalde y parece seguro que también de Gobierno. Aún no he podido hablar con Gonzal, que será nuestro nuevo alcalde, y tampoco con nadie del nuevo equipo porque todavía no están ni constituidos, pero yo creo que todos queremos hacer que nuestra tierra sea cada vez mejor y más importante y estoy seguro de que también van a estar a nuestro lado haciendo este festival con nosotros.