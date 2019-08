Llega a España el concurso francés para cocineras 'La Cuchara de Oro'

Polémica eigualdad

Al igual que la elección de la Mejor Cocinera del Mundo tiene sus detractores e incluso ha sido rechazado por premiadas como la española Carmen Ruscalleda, el concurso francés para cocineras 'La Cuillère d'Or' ha sido recibido con polémica en su llegada a España. «Me parece que no vamos bien, no es la forma de ayudarnos a tener más visibilidad en el sector», afirma María José San Román, cocinera y propietaria de Monastrell, con una estrella Michelin en Alicante, y presidenta de Mujeres en Gastronomía (MEG), movimiento multidisciplinar que busca el fomento de la igualdad. Según San Román, ha habido varios intentos fallidos de trasladar esta competición a España hasta que finalmente ha prosperado en Madrid aunque, asegura, «las mujeres no queremos eso, no queremos jugar en ligas diferentes», si bien reconoce que para MEG, que se constituyó oficialmente a comienzos de año, es una oportunidad para recordar su lucha.