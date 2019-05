El libro definitivo de la cocina contemporánea

La cocina de la audacia

Dice Pau Arenós que a pesar de todo lo que se pueda decir en redes o en determinados foros, siguen quedando muchos cocineros que arriesgan: «Un cocinero valiente es aquel que se juega su patrimonio por un objetivo. Es decir, montar un restaurante y buscar una línea de trabajo. Hay que pagar una cantidad de sueldos y productos para no complacer exactamente a tus clientes. Es decir, que el restaurante pertenezca a los cocineros y no a los clientes. Un cocinero o una cocinera quiere complacer a los que van a sus restaurante, pero no convertirlos en los que marquen el rumbo de su cocina. Hay muchas cartas iguales: patatas bravas, ensaladilla, croqueta... ¿Por qué haces esto? Y te contesta que es lo que quiere el cliente. Pero la realidad es que los clientes no entran en los restaurantes dando una proclama sobre lo que se ha de elaborar. Un cliente va a un restaurante y pide lo que hay en la carta. Y si le interesa y le gusta, volverá. Nadie se va a quejar si no hay ensaladilla si el resto de la oferta es atractiva. Un cocinero no se puede permitir que quien construya su carta sea el cliente. De la misma manera que un periodista no escriba al dictado de nadie; pensando en el lector, claro. Escribir y contar de la mejor manera, pero no serán los lectores que nos digan qué tenemos que escribir».

El escritor explica que «hay pocos valientes que deciden qué es lo que desean cocinar. Y siempre nace de una reflexión personal sobre muchas ideas y con una actitud audaz e independiente».