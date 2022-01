La receta de hoy de Javier Romero: pastel de merengue y magdalenas de mandarina

Terminamos esta semana de recetas de Cocina Familiar con Javier Romero, con un pastel de merengue tan impresionante en aspecto como delicioso en sabor. El merengue despierta emociones extremas en todo aquel que lo prueba. Hay gente muy fanática del merengue y otra a la que no le gusta nada. Es difícil encontrar un término medio en este aspecto, pero tanto si te gusta el merengue como si no, creo que esta tarta hay que probarla porque ofrece una experiencia diferente de lo que es habitualmente el merengue.

Por otro lado, tenemos unas magdalenas de mandarina, que es una fruta en temporada ahora mismo. Estos pastelitos, cuya variedad actualmente es muy extensa, no van a dejar indiferente a nadie por su suave e identificable sabor a mandarina. Cuando comes una magdalena, no esperas que sepa a esta fruta, por lo que puedes sorprender mucho en casa o en una celebración si te toca a ti hacer el postre.

Ingredientes para el pastel de merengue:

- 8 claras de huevo

- 150 g de azúcar glas

- 40 g de maicena

- 6 cucharadas de azúcar

- 50 ml. de agua

Ingredientes para las magdalenas de mandarina:

- 5 huevos XL

- 350 g de harina

- 20 g de levadura en polvo

- 200 g de azúcar

- 125 g de mantequilla

- 200 g de zumo de mandarina sin pulpa