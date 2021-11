La receta de Javier Romero: olla podrida

A lo mejor la olla podrída no es tan conocida, pero el cocido sí. La olla podrida no deja de ser un cocido, pero en vez de garbanzos y fideos, lleva alubias. Seguramente hace que esto sea más contundente, pero está tan bueno que podemos comerlo sin problema de vez en cuando. Este plato ya se hacía en la época medieval, puede que no como en la actualidad pero los fundamentos son los mismos. Un guiso de alubias rojas con bien de carnes y verduras que le van a aportar una cantidad de sabores increíble.

Ingredientes:

- 500 g de alubias pintas - Morro de cerdo - Costilla de cerdo - 2 jarretes de cordero - 3 chorizos - Panceta ibérica - Col - 1 puerro - 2 zanahorias - Agua - Sal