26 de septiembre | Food Truck The Way Un 'food truck' con 'burguers top' Diego Casas Alonso, responsable del 'food truck' The Way. / Juan Marín The Way es pionero en La Rioja de la comida de calle y apuesta por la calidad DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 20 septiembre 2019, 13:11

El 'food truck' The Way cumple su cuarto año de vida y su responsable se considera un pionero en La Rioja y Navarra de este nuevo concepto de establecimiento hostelero. «Trabajamos en la calle, siempre en festivales o recintos cerrados, no públicos, por el vacío legal que existe», expone Diego Casas Alonso, responsable del 'food truck' The Way.

La apuesta es por la comida de calle, sí, pero de calidad. «The Way lo que da es ilusión. Lo que nos caracteriza son las 'burguers', las que ofrecemos son 'top', de diferentes sabores y que creo que no hace nadie más», explica Diego Casas. Para la terraza de Diario La Rioja en las fiestas de San Mateo, en la que serán protagonistas el jueves 26 de septiembre, serán fieles a su concepto de 'street food', con «mini 'burguers' de ternera y pollo y perritos calientes con unas salsas especiales que hacemos» a la hora del vermú y, para cenar, «llevaremos unas 'burguers' de chuletón, impresionantes, y también unas de ternera con 'boletus', de pollo con cuatro quesos, además de unas veganas para la gente que se cuida un poquito», especifica Diego Casas.