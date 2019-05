Eduardo Casales reinventa varios sabores básicos uruguayos El cocinero uruguayo Eduardo Casales, que busca nuevos sabores en su país. / Efe REDACCIÓN Lunes, 6 mayo 2019, 13:21

'Corned beef' mezclado con queso crema como relleno de un tomate cherry que corona a una ensalada que, además, se complementa con finas rodajas de caña de lomo español y piña, es la forma que tiene el chef uruguayo Eduardo Casales de reinterpretar esta comida a la que él mismo define como de 'trinchera'. «El 'corned beef' era un plato que a los soldados que estaban en la guerra les daba juego, porque tiene muchas calorías, grasas, proteínas... Hoy, seguramente, que en un día a día de comida no tendría una cabida muy importante», detalla el cocinero de 'La Tomasa', local situado a la orilla del río Uruguay (oeste) en la localidad de Las Cañas (Río Negro). Casales, que también es conocido por el apodo de 'Peki', convierte en manjar esta carne en lata «aligerándola» con crema de queso o «puré de palta» (aguacate), para llegar a un equilibrio: «Se logra algo que perfectamente puede ir en una 'bruschetta', en un saladito, en una tostada y la gente de esa manera lo acepta».

Este tipo de carne en lata es especialmente popular en la región, pues a unos kilómetros de este restaurante se encuentra el antiguo frigorífico Anglo, donde se fabricaba esa carne de ternera en cantidades industriales durante el siglo XX.

Y no es el único alimento que a Casales le gustaría reposicionar en su carta, pues él cree que ha llegado el momento de hacer prevalecer lo uruguayo: «Cuando digo 'lo uruguayo' me refiero a un montón de sabores que no están incluidos en el diario gastronómico local y que tienen una cabida, sin lugar a dudas, que va a dar de qué hablar», recalca. Uno de sus ingredientes estrella para este chef son las semillas de anacahuita, -procedentes de un árbol autóctono- que le dan un sabor «ocre», parecido a la pimienta, pero con un toque perfumado. Casales usa estas pequeñas semillas junto a una salsa de tannat, la cepa más popular del país- para acompañar a una generosa porción de carne.

Otra de las materias primas que él quiere revalorizar es el pescado de río, ya que es un producto fresco que tiene al alcance de la mano: «El pescado fluvial es un producto óptimo. Lo que pasa es que tiene mala prensa. Mala prensa porque nunca fue incorporado a una buena gastronomía y sin embargo, nos encontramos con un producto que bien trabajado, indudablemente, es exquisito», recalcó con un acento en el que se notaban toques venidos de España. Casales explicó que él le «levanta la autoestima» a este tipo de pescado con un «baño de salmuera», marinándolo con mariscos o al acompañarlo con alcaparras. Las vistas con las que cuenta este pequeño local en el Corredor de los Pájaros Pintados son un valor más, ya que desde las ventanas del restaurante es común ver panorámicas como un colibrí aleteando rápidamente mientras que bebe el néctar de unas flores rojas.