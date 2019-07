Diez frutas esenciales para saborear salud y naturaleza

El secreto de los melocotones de Calanda

El melocotón de la DO Melocotón de Calanda ha alcanzado su prestigio en el mercado además de por su gran tamaño, por su excelente sabor y dulzura. Cada melocotón de la DO en los últimos 2 meses de crecimiento es embolsado uno a uno en el propio árbol. Madura dentro de una bolsa protectora que garantiza su pureza ya que no entra en contacto con ningún tipo de productos fitosanitarios ni con agentes externos. Hay noticia de la producción de Melocotón de Calanda en documentos medievales y en 1895 el botánico J. Pardo dio una descripción del proceso de producción de esta fruta.