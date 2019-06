Secreto de madre Tracy Díaz, en el Bahía Blanca, con la tortilla galardonada. Arriba, pincho listo para probar, orejas de cerdo rebozadas y patata asada con aliño especial. / Justo Rodriguez La tortilla con jamón y queso del Bahía Blanca triunfa en el barrio AMAYA ARTEAGA Martes, 25 junio 2019, 10:43

Jugosa, sabrosa, contundente y cada vez más demandada por los clientes. Parece ser que, cuando la prueban, ya no vuelven a la de toda la vida. Así es la tortilla del bar Bahía Blanca que ha merecido el segundo premio en la categoría de 'Tortilla con...' del VIII Concurso Degusta La Rioja. Como explica tras la barra Tracy Díaz, es una tortilla rellena de jamón cocido y queso y cubierta de más jamón con bechamel y queso gratinado. Todo un clásico para estómagos hambrientos que requiere tiempo y elaboración y que, confiesa, es cosa de dos. «Yo me encargo de hacerla, pero es mi madre, Sonia, quien me deja los ingredientes listos y la que tiene el secreto para que salga tan buena», apunta. «Dice que cuando se jubile me dará la receta exacta, pero de momento ella es quien lo prepara todo».

Y es que en este bar de República Argentina, ya un habitual para los vecinos del barrio, se hace cocina casera en familia. El padre de Tracy es el responsable, por ejemplo, de otro de sus enigmas mejor guardados: el aliño de las patatas asadas. Sobre la barra descansan ya listas y horneadas, solo a falta de cortarlas y añadir esa sabrosa salsa verde y un pimiento como guinda del pastel antes de servirlas. «Las piden muchísimo, se han convertido en nuestro plato típico y hay gente que viene a probarlas exclusivamente, por recomendación», comenta Tracy. Y añade que precisamente el boca a boca es responsable de que cada vez sea más la clientela del Bahía Blanca, del que se encargan desde hace ahora siete años. De hecho, recién cumplidos el pasado 10 de junio, en pleno San Bernabé. Hay quien llega en busca de nuevas opciones por la zona, prueba sus platos y pinchos y no solo vuelve sino que también lo comparte.

Bahía Blanca Dirección República Argentina, 52. Logroño. Horario Todos los días, de 8.00 a 2.00. Teléfono 941 587 852. Especialidades Tortilla de patatas tradicional y con jamón cocido y queso, orejas de cerdo rebozadas y patata asada y aliñada.

Orejas de elefante

Además de las patatas y la tortilla (también tienen la clásica con cebolla para quien la prefiera), en la barra se despliegan bocatitas variados de revuelto, sándwiches, huevos rellenos... Y entre ellos destaca otra de sus especialidades: las orejas. «Son orejas de cerdo rebozadas, aunque parezcan de elefante por el tamaño», señala Tracy con una sonrisa. «Cada semana podemos llegar a servir unas doscientas». En este caso la clave está en el producto, que compran siempre en la misma carnicería de confianza, y el cocinado en su punto, que consigue un resultado tierno y suculento.

Aunque cuando más afluencia de gente tienen es el fin de semana, en fiestas y con las jornadas futboleras, también los días laborables hay incondicionales que se acercan a desayunar, tomar un pincho a media mañana, comer o cenar, porque también ofrecen servicio de comidas por encargo. Y las tortillas, por supuesto, también pueden encargarse previamente para llevar y poder degustar en casa, en familia. A ver si entre todos descubren su secreto.