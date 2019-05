La compra, a granel Ibai Atienza y Joel Moraza (arriba), en las instalaciones de El Rincón de Epicuro. : / Justo Rodriguez El Rincón de Epicuro vende todo tipo de productos al peso, todo ecológico y artesanal, sin plásticos y apostando por la salud DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 21 mayo 2019, 10:16

Comprar exactamente lo que necesites, ni un gramo más, ese es el concepto de El Rincón de Epicuro, una nueva tienda abierta en el número 45 de la calle Pérez Galdós de Logroño. Allí se dispensan todo tipo de productos, desde arroces, legumbres, pastas, frutos secos y golmajería hasta embutidos, quesos, pan, conservas y productos frescos de huerta. Pero la peculiaridad es que se vende todo a granel, como antiguamente, pero es una nueva o recuperada tendencia de mercado que pretende, por una parte, dar al consumidor lo que desea, no más ni menos, y también reducir el consumo de plásticos ya que todo se sirve en bolsas de papel, aunque el cliente también puede traer el envase de casa. Además, en El Rincón de Epicuro procuran que todos los productos sean, en la medida de lo posible, ecológicos y artesanos.

Ibai Atienza y Joel Moraza son los responsables de la tienda. «En otras ciudades había visto tiendas de este tipo, pero en Logroño, no. Creo que es la forma más lógica y sostenible de comprar, me parece grave que si vas al supermercado, cuando llegas a casa ya llenas una bolsa de basura con los envases, algo que en nuestra tienda no pasa», explica Ibai Atienza. Otro problema es el de las cantidades. Habitualmente se venden paquetes de arroz, legumbres o pastas de aproximadamente un kilo, con el mismo formato, cantidad que no se ajusta a la necesidad de todos los compradores. «Por ejemplo, a mí, que he vivido mucho tiempo solo, un kilo de arroz me duraba meses. Sin embargo, aquí puedes comprar 100 gramos de diversos arroces, tienes más variedad», advierte Atienza. La apuesta de El Rincón de Epicuro es que el producto, sobre todo el de huerta y los huevos, sea de La Rioja, «lo más cercano posible», aunque también dispone de otras 'delicatessen' que inevitablemente vienen de fuera, como las algas envasadas, de Galicia, o arroces de Vietnam o Thailandia. «Intentamos traer siempre producto de primera calidad, lo mejor, ecológico y artesano, de pequeñas empresas o productores, como una que hace leche de cabra, yogures y quesos», expone Atienza. También vende productos distintos de los que no disponen habitualmente las tiendas de Logroño, como los mojos, de La Palma, algo que «está rico y es diferente».

El rincón de Epicuro Dirección Av. Pérez Galdós, 45, 26002 Logroño (La Rioja). Telf 696 57 12 93 Filosofía Vender a granel para evitar los embalajes unitarios y el consumo de plásticos. Productos productos de calidad, ecológicos y artesanos, traídos de su origen.

Cada vez más los clientes están convencidos de esta forma de comprar y se interesan por la distribución del producto. «Yo mismo he aprendido mucho de la clientela. Todo el mundo sabe del problema que hay con los plásticos y algunos comentan que ya era hora de que hubiera un negocio así», reflexiona Atienza. También él aconseja e informa, por ejemplo, de productos exóticos como los arroces verdes y rojos, y en una sección ofrece recetas de cocina para elaborar con los productos que vende. «Aconsejo sobre cómo cocinar, sobre alérgenos, cómo se preparan algunos productos como los deshidratados... Y vamos actualizando las recetas», apunta Atienza.

En El Rincón de Epicuro hay, sobre todo, «alimentación saludable, hasta harinas integrales, sémolas, 'superalimentos', sin azúcar, sin sal...». Hasta las gominolas son artesanales, con productos más saludables. Es una nueva tienda situada en un barrio de toda la vida en el centro de Logroño.