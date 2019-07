La cocina del dios del vino Tere Cenzano y Marian Peso posan con algunas de las especialidades de su bar en la puerta de La Taberna de Baco, en la calle San Agustín de Logroño. / Justo Rodriguez La tortilla de patata de La Taberna de Baco deleitó al jurado DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 8 julio 2019, 12:36

La Taberna de Baco es un establecimiento habitual en la nómina de premiados del VIII del Concurso de Tortillas Degusta LA RIOJA. En la última edición ha logrado el tercer premio de la modalidad de 'Tortilla tradicional' y el Premio Coca-Cola. Tere Cenzano regenta La Taberna de Baco desde hace cinco años, anteriormente había trabajado en otro bar de la calle Laurel y su compañera, Marian Peso, la cocinera, había dirigido la gastronomía de Bodegas Baigorri. «La tortilla de patata es algo que nos gusta mucho, pero algo anecdótico en nuestra cocina. Cuando abrimos pensamos en no ofrecer lo mismo que otros sino en tener nuestra propia especialidad», expone Tere Cenzano, quien asegura que la elaboran solo bajo demanda: «La hago yo misma pero si me la piden, no la tenemos habitualmente como pincho. Mucha gente viene y me pide una para el día siguiente». No obstante, la responsable de La Taberna de Baco considera que «todos nos deberíamos presentar a los concursos, para eso se organizan, ¿no?». En las paredes de su local lucen diplomas de otros galardones como el Primer Premio de 'Pinchos con Corazón' por la tapa de puerro con 'wakane' y caviar de arenque con aceite de Arbequina, una elaboración «cardiosaludable».

Para elaborar la galardonada tortilla de patata en La Taberna de Baco eligen a conciencia el producto y, sobre todo, el aceite. «Yo cocino como en casa, con sartén, como las madres», afirma Tere Cenzano. Y si hay un secreto ese puede ser el aceite de oliva virgen extra de arbequina. Pero en este establecimiento hostelero de la calle San Agustín hay otras especialidades. Para empezar, cuentan con un tirador propio para el vermú de Martínez Lacuesta. La oreja a la plancha es tal vez su tapa más reconocida, su señal de identidad. También el embuchado, la tosta de queso, las pochas a la riojana y las ensaladas de tomate de Zarratón. «Durante todo el año procuramos tener productos de La Rioja», apunta Tere Cenzano, satisfecha por haber logrado formar «un bar familiar, con buen ambiente, porque tenemos clientes jóvenes, mayores, familias con niños...». «Nuestro emblema es: cocina casera hecha por nosotras», afirma Tere.

Guía LA TABERNA DE BACO Dónde calle San Agustín, 10, en Logroño. Cuándo de 12 a 17 y de 20 a 00.30 horas. Teléfono 941 213 544 Premios 3º a la Mejor Tortilla Tradicional y Premio Coca-Cola del VIII Concurso de Tortillas Degusta LA RIOJA.

Marian Peso añade que la cocina de La Taberna de Baco es «tradicional». «Hicimos un estudio de mercado y decidimos diferenciarnos con algo. A mí me encanta la oreja y allí donde voy, la pido», asegura Marian, quien desarrolló «una receta que no existiera, y la verdad es que no he encontrad otra igual». Con un juego de temperaturas y cocciones logran una oreja a la plancha «espectacular de sabor y visualmente, y de textura, muy crujiente». Abrir hueco en la Laurel, ser identificado, es arduo, porque hay 80 bares muy concentrados.

«Teníamos claro que queríamos apostar por la cocina riojana y hemos diseñado una carta en la que me permito algunas licencias, probar cosas nuevas», como el champiñones Portobello que sirven crudos. «Ya solo está muy rico pero le añadimos mostaza, cebollino, miel, queso curado y aceite de trufa», explica.