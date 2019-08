La chef peregrina y su pasión por la verdad desde su marroquí Nur Najat Kaanache | Nur Restaurant (Fez, Marruecos) De familia marroquí, regresó a Marruecos para abrir Nur y asombrar al planeta con una «vuelta a los orígenes» REDACCIÓN LOGROÑO. Lunes, 12 agosto 2019, 11:59

La también llamada 'The pilgrim chef' (la chef peregrina) por su carrera profesional (entre otros, El Bulli, Noma, The French Laundry o Per Se), Najat Kaanache vuelve a su País Vasco natal. D

De familia marroquí, regresó a Marruecos para abrir Nur y asombrar al planeta con una «vuelta a los orígenes» de «auténtica autenticidad» con el considerado mejor restaurante del país africano por su originalidad y desarrollo de productos. Actualmente, Kaanache gestiona diversos locales tanto en Marruecos como en México DF, y es activista de varias ONG's.