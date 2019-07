«Una apuesta segura» Ignacio Gordo posa con su premiada tortilla en el Aromas, el restaurante del centro comercial Parque Rioja. / Justo Rodriguez Aromas Parque Rioja obtuvo un tercer premio por su tortilla con alcachofas, jamón y foié DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 1 julio 2019, 09:19

El Aromas Parque Rioja obtuvo el tercer premio del VIII Concurso de Tortillas Degusta LA RIOJA, en la modalidad de 'Tortillas con'. Su creación es singular, con alcachofas, jamón ibérico y 'foie'. «Apostamos por una teoría: cambiamos a diario de menú y este es un plato que gusta mucho a la gente», explica José Ignacio Gordo, jefe de cocina del establecimiento.

Desde el Aromas Parque Rioja confiesan que «nos gusta participar en cualquier concurso, ya sea de tapas o tortillas, porque pensamos que es una manera de dar a conocer el establecimiento y no caer encasillados como un local más del centro comercial, como si fuéramos una franquicia, que no lo somos». Así, la tortilla se ha convertido ya en un estandarte del restaurante, aunque no sea exactamente su especialidad, que en realidad es el jamón.

En el 2015 ganaron el primer premio del IV Concurso de tortillas de Diario LA RIOJA con su otro establecimiento, el Mesón Jabugo, con una elaboración compuesta por jamón ibérico, 'shiitake', cebolla caramelizada y trufa. Y hay más, también preparan tortillas con bacalao gratinado, con jamón y queso y a tradicional. «Parece que es solo patata y huevo pero nadie hace igual una tortilla a otra», señala José Ignacio Gordo, convencido de que han acertado con la de alcachofas, jamón ibérico y 'foie'. «Es una apuesta segura, a la gente le encanta porque es algo novedoso», subraya. Eso sí, ha llevado mucho trabajo previo porque el jefe de cocina asegura que «he hecho muchas pruebas, soy muy meticuloso y mido mucho la cantidad de patata, los huevos...».