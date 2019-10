Ángel León bucea y define el nuevo paradigma de la cocina Un momento de la ponencia de Ángel León en San Sebastián Gastronomika. :: / Juan Minondo Marugán Llega el futuro El cocinero gaditano presentó la nueva revolución: azúcar marina, el queso de mar sin leche o el aprovechamiento de especies invasoras PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Lunes, 14 octubre 2019, 09:52

Muchos aseveraban que la creatividad de la cocina española contemporánea había tocado techo y final con Ferran Adrià, que el paradigma de la gastronomía se había cerrado definitivamente con la clausura de 'elBulli' y la eclosión de los hijos de Adrià: Andoni Luis Aduriz, Dani García, Quique Dacosta, Joan Roca y el resto de cocineros que habían bebido de las fuentes del genio Cala Montjol. Pero nadie contaba hace unos años con que desde el Puerto de Santa María se estaba fraguando la revolución más alucinante que iba a ser capaz de generar la gastronomía española: el mar de la mano de Ángel León, el mar como gran despensa, como nuevo paradigma; primero con la utilización de peces desconocidos y los descartes que nadie quería, el plancton y ahora, increíblemente, buceando más profundamente en las simas abisales y con la mente puesta en que en Aponiente sea un restaurante marino donde no se coma pescado. Azúcar y queso de mar, presentó Ángel León, el 'Chef del Mar', de la mano de un riojano: David Chamorro, jefe de I+D+i de Aponiente y mano derecha de Ángel León en sus investigaciones creativas. Ya lo dijo hace unos meses en el Encuentro de los Mares en Málaga: «El talento de una persona que tiene una disciplina a la hora de trabajar increíble. Lo que más me gusta es que le das una idea o un punto de partida y coge su camino sin quitar energía al resto. Posee un conocimiento a nivel tecnológico de la cocina como yo no he visto a ningún otro cocinero del mundo. Cuando la gente no le conoce me llama y me dice: 'He estado con tu científico'. No..., David Chamorro es un cocinero de primera división y si le da la gana te hace unas croquetas que son acojonantes».

Azúcar marina

GUÍA San Sebastian Gastronomika 2019 578 congresistas. 47 nacionalidades participantes. 182 expositores. 265 265 visitantes. 472 periodistas acreditados. Web 600.000 impresiones del feed y 407.000 impresiones de stories de Instagram.

Primera sorpresa de Ángel León: «Hemos encontrado azúcar en el mar. Durante años hemos estado buscando y ya hemos encontrado una planta halófila en las marismas compuesta de azúcar en gran medida. Veíamos que los pájaros la tomaban y nos acercamos a ella. Y el primer azúcar marino de Aponiente es un poco verde en color pero totalmente neutro en sabor. Es una revolución porque es apto para todos y muy interesante a nivel nutricional, mejor que otros edulcorantes». Y fue mucho más allá: «Aponiente será un restaurante en el que no se comerá pescado. La idea es abrir más aún la mente al mar y no pensar solo en pescado, sino imaginarlo como un gran armario donde podamos coger más ingredientes». Y presentó su variedad de quesos, con ingredientes marinos y sin proteína de leche. Y para acompañarlo, el cabello de Neptuno, emulando un cabello de ángel pero a base de grosellas de mar y algas. El cocinero del Puerto de Santa María continuó presentando nuevos productos, ideas y soluciones: «Este año hemos trabajo con las huevas de la liebre de mar, que son como unos 'noodles'. Son una plaga y debemos combatirlas, por qué no introduciéndolas en nuestro menú.

Así disfrutamos y preservamos nuestro ecosistema». Y presentó a los 'guppy': «Un pescado pequeño que es una especie invasora en los esteros y con el que recreamos los chanquetes». Además, añadió, que «tiene un sabor a marisma que ya lo quisiera el chanquete y que se vende a 1,50 euros el kilo porque se destina principalmente a alimentación animal. Y es uno de los pescados más sabrosos que jamás he probado». Sin ser una plaga sí incumbe al aprovechamiento y al medioambiente: «Aprovechamos la barriga de los descartes de otros pescados de muchos restaurantes del Coto de Doñana que tiraban para quedarse con el filete. Con ellas, hemos hecho un beicon marino, substituyendo al pulpo con el que trabajamos el beicon en el primer año de Aponiente. Ahora hacemos 600 kg semanales de beicon. Transformamos en comida algo que era desperdicio y, si nosotros lo hacemos quizá la gente también pueda, y coman beicon que no engorda».

Y por complicado e imposible que pueda parecer, Ángel León ha sido capaz de encontrar una parte aún no empleada en cocina del codiciado atún de almadraba: la parte de la cola donde se inserta la etiqueta, que cocina como un jarrete para obtener unos tendones «con mucho más colágeno que el de la vaca» y que sirve en 'Aponiente' con un puré de patata terrestre y marina en homenaje al jarrete de ternera del desaparecido Santi Santamaría. Hongos marinos que emplean en las fermentaciones, beicon de mar a base de ventresca de lubina y dorada desechado por una industria que sólo quiere filetes -»para un cocinero gordito tomarse un bocadillo de bacon y no engordar es la leche». La revolución de Ángel León no dejó a nadie indiferente. Fue la ponencia más seguida en el Auditorio y recordaba a los años de Madrid Fusión en los que Ferran Adrià presentaba sus grandes avances y técnicas desconocidas en la cocina. ¿Es posible que haya comenzado un nuevo paradigma en la cocina? Sólo el tiempo lo dirá.