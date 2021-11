Bodegas Tobía es el proyecto de vida de Óscar Tobía; una aventura que comenzó en 1994, una vez completada su formación con una Ingeniería Agrónoma y un Máster de Viticultura y Enología.

– Después de casi tres décadas y en un momento ya muy maduro de su trayectoria como creador de vinos, ¿cuál es actualmente su auténtico 'leitmotiv'?

– Por supuesto que lo que siempre me motivó es el amor por los vinos y el reto de convertir un don en un proyecto enológico y consolidar Bodegas Tobía como una empresa de futuro y con vocación de ser un referente en Rioja.

– Fue uno de los protagonistas del relevo generacional que en los 90 aportó a los 'cosecheros' de entonces (viticultores y elaboradores) jóvenes muy bien preparados. ¿Cuál cree que ha sido el impacto en la evolución de Rioja?

– Creo que me ha tocado vivir un período de la historia del Rioja especialmente cambiante a la vez que difícil. Los 90 fueron un punto de inflexión desde un desgaste de ciclo a la modernidad que vino marcada por la moda Parker. Rioja multiplicó el número de bodegas con una repercusión positiva en lo económico y expansiva a nivel mundial. La competencia hizo despertar a bodegas tradicionales.

– De San Asensio, localidad natal donde comienza en la bodega familiar, a Cuzcurrita. ¿Alguna motivación especial para el cambio?

– Mi proyecto vital creció y pasamos a nuevas instalaciones que nos permitieron crecer como empresa. Siempre con propuestas basadas en un proyecto enológico sólido y diferencial. Tres marcas, tres modelos enológicos: Tobía, Óscar Tobía, Alma Tobía.

– Se ha implicado en la gestión de la Denominación, impulsando en sus primeros años la Asociación de Bodegas Familiares, que presidió. ¿Cómo valora la gestión de los últimos 20 años?

– Sin poner en duda las buenas intenciones de todos los que han aportado su esfuerzo a la asociación, te diría que no me gusta el 'frentismo' de la composición del Consejo Regulador. Sector productor frente al sector comercializador. Bodegas grandes frente a bodegas pequeñas. Rioja es grande y con muchos intereses, gobiernos, empresas, sindicatos, cooperativas, etc. Creo que sobre todas las posiciones debería prevalecer la proyección tanto de viticultura como de enología que den vinos de calidad alta que hagan de punta de lanza de la Denominación. Hay que promocionar los mejores vinos.

– La contraposición dialéctica entre tradición e innovación es una de las polémicas recurrentes en Rioja. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo cree que se gestiona este asunto desde la DOCa?

– Tradición e innovación deben ir de la mano, no son incompatibles. La tradición es un activo que tiene Rioja y un legado a potenciar y se tiene que materializar en un absoluto respeto a las bodegas pioneras que empezaron a crear el mito de Rioja. La responsabilidad que tenemos las bodegas nuevas es respetar la historia y seguir aportando vinos grandes que hagan mas grande el prestigio de Rioja. Desde la DOCa, me repito, potenciar sin complejos los mejores vinos.

– ¿Hay sitio para todos en esta DOCa o, como manifiestan algunos, el sistema está diseñado a medida de 'los grandes'? ¿Son 'rebeldes' con causa o sin causa? ¿Es tan rígido el sistema como dicen quienes reclaman más 'libertad'?

– Hay bodegas que tiran del carro y otras que se suben y se aprovechan de la marca Rioja. El problema viene cuando hay más peso en el carro del que soporta el prestigio de la Denominación. Las calidades de uvas se tienen que diferenciar mucho más en precio, y las calidades de los vinos se deberían diferenciar en las contraetiquetas. Es necesaria una diferenciación de calidades o si no, sufriremos separaciones por otros motivos ajenos a la calidad.

– ¿Se amortigua con el tiempo el impulso innovador que caracterizó su primera etapa como bodeguero o se considera un inconformista por naturaleza? ¿Hacia dónde se orienta actualmente su filosofía como viticultor-elaborador?

– Innovar siempre, dentro de una estrategia de marca y teniendo claro hacia dónde se va. Los vinos de Bodegas Tobía tienen tres constantes que son: uvas de calidad de todas las subzonas, trabajo con barricas y fudres en todos los vinos, y un aditivo que hace mas grandes a los grandes vinos: el tiempo. Tiempo en barrica y tiempo en botella. Inconformista sí, hasta que vea consolidado mi proyecto.

– Aseguraba recientemente que su objetivo era «convertir sus blancos de reserva en los 'nuevos clásicos' de Rioja'». ¿Es también su objetivo para los tintos?

– Más bien, nos gustaría que formaran parte de. Con la marca Óscar Tobía trabajamos para conseguirlo tanto en blancos como en tintos, reservas y grandes reservas. Moderno es estar a la moda. Creo que en Bodegas Tobía nos salimos de esa órbita para trazar una propia. El trabajo y el tiempo los harán clásicos.

– Algunos críticos consideran a la nueva política de vinos blancos de la DOCa Rioja 'la última gran revolución del vino español'. ¿Cómo valora el cambio que se está produciendo?

– Una nueva era para los blancos riojanos, ciertamente. ¿Sabremos jugarla en pro de unos o varios vinos blancos de alta calidad distintos y distinguibles? En Bodegas Tobía vemos tres líneas de trabajo dentro de los blancos: Tobía Cuvée Blanco-Tobía Selección de Autor Blanco, Óscar Tobía Blanco Reserva y Alma Tobía Blanco .