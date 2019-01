Más allá de la luces abisales Ángel León, conocido como el Chef del Mar, sigue revolucionando la gastronomía con su cocina volcada con el mar y sus productos más desconocidos. :: l.r. El chef Ángel León promete emociones fuertes para el año que viene REDACCIÓN Miércoles, 2 enero 2019, 13:52

Después de haber deslumbrado con una luz abisal comestible en la ponencia más destacada de la pasada edición de Reale Segurs Madrid Fusión, el chef gaditano Ángel León tiene previsto sorprender el próximo año con un proyecto «mucho más impactante» que el uso del plancton como ingrediente culinario, en el que mantendrá su fidelidad al mar.

«No vamos por el camino de lo obvio, que es el pescado, sino de ver al mar como una fuente de alimentación inédita», explica el que está considerado como uno de los cocineros más importantes y creativos del mundo. Aunque no quiere desvelar el resultado de seis años de investigación, adelanta que se trata de «ingredientes nuevos», que no tienen que ver con las algas, ni con el pescado, pues «hay mucho más» en esa gran despensa. «Es una apertura de mente a introducir nuevos ingredientes que están en la tierra descubiertos», que su equipo ha sido capaz de llevar «al futuro que es la acuicultura», hasta configurar «huertos marinos», ha apuntado. El cocinero está convencido de que la apuesta para la próxima temporada de su restaurante con tres estrellas Michelin Aponiente, en El Puerto de Santa María (Cádiz), «gustará» a los clientes porque llevan «muchos años trabajando» en este proyecto. El mar es «el gran desconocido del ser humano», sostiene León, quien tiene «el sueño y la esperanza» de que no solo en alimentación, sino también en medicina, se investigue sobre sus recursos, porque «ahí hay un maná». A su juicio, «la gran tragedia del siglo XXI» es la existencia de tanta información que hace creer al hombre que «se ha descubierto todo y todo está hecho».

El 'Chef del Mar' considera que ha tenido la suerte de que «la fantasía le ha llevado a creer que había cosas ahí», y no pierde la esperanza de que las multinacionales se involucren y le copien. Hasta ahora, su experiencia con estas empresas no ha sido satisfactoria, caso de los embutidos marinos, pese a «que un niño pueda merendar 180 gramos de pescado es un hito». Si estos productos no están hoy en día en la industria alimentaria es porque prefiere quedarse «tieso pero con alma y con pureza», ya que le pedían que «hubiera solamente un 35 % de pescado para que sea rentable» y el resto hubiera sido gluten, harina y otros procesos industriales, ha explicado.

«No intento convencer a nadie. Intento que la gente abra la mente», asevera León, quien recuerda que hace diez años, cuando puso en su restaurante «un menú radical de pescado de descarte», el que tiraban los barcos, era «anti clientes», y pasó «casi cinco años a punto del cierre».

Sosteniblidad

En la actualidad, «se puede hablar de sostenibilidad y de sensibilidad ante el medio», aunque «nos quedan 40 años para llegar a un país nórdico, donde la conciencia ha llegado a las casas». Se trata de una cuestión cultural y las administraciones pueden hacer «mucho más», según León, quien confiesa que nunca ha entendido que la alimentación no sea una asignatura desde la infancia, en la que se expliquen las grasas, las proteínas o el daño que puedan hacer los azúcares. También se sorprende cuando algunas personas le preguntan si pueden chupar las cabezas de las gambas, pero luego entran a los supermercados, donde «todo lo que hay es empaquetado, procesado».

El plomo

«Yo, por supuesto (que lo hago), y me llevo todo el plomo, el titanio y el circonio que haga falta», afirma el cocinero, quien añade que «bastante más jodido es comprar cuatro paquetes, abrirlos en casa y ponerlos». Defensor del mercado frente al supermercado, admite que es difícil cambiar el sistema porque desde que alguien se levanta por la mañana «los jabones llevan siete plásticos». Ahora se habla de los microplásticos, que son «la tragedia del mar», pero «en el fondo nadie ha cambiado el sistema», ha lamentado el chef, quien ha augurado: «habrá un momento en el que el mar nos castigue y tendremos alimentos, pero no podremos elegir».