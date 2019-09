'Alegría riojana' es el mejor cóctel Alina Manuilenko posa en el medio junto a los demás finalistas, organizadores y miembros del jurado del III Concurso de Combinados de La Rioja 'Royal Bliss'. / Sonia Tercero Alina Manuilenko (Boulevard de Arnedo) gana el III Concurso de Combinados 'Royal Bliss' DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 30 septiembre 2019, 13:48

La joven ucraniana residente en Arnedo y estudiante de GADE en la Universidad de La Rioja, Alina Manuilenko, del Café Boulevard, es la ganadora del III Concurso de Combinados de La Rioja 'Royal Bliss'. Un jurado comandado por Chema Rello, presidente de la Asociación de Barmans de La Rioja, seleccionó a los cinco finalistas entre los 25 participantes de toda la región, desde Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray, pasando por Logroño y Arnedo.

Los otros cuatro bármanes que llegaron a la final fueron Rubén García, del pub Troyka de Ezcaray, y que logró el segundo premio con su combinado 'Royal Divino'; Miguel Ángel Maroto, de la cafetería Delicias de Logroño, y que consiguió el tercer premio con su cóctel 'Gustoso'; Albert Rodríguez, del hotel Victoria de Arnedo, que concursó con su creación '4 Victoria'; y Luis Manuel Fernández, del establecimiento Juan Lobo de Logroño, quien participó con 'Royal Lobo'.

Óscar Solana, coctelero y miembro del jurado, explicó al dar a conocer los galardones que «cada uno en su forma, lo habéis hecho genial, pero donde hemos notado complicación, con un toque picante, jugando con el vino, ha sido en 'Alegría riojana'». Y es que ese es el nombre del combinado ganador, ideado por Alina Manuilenko, de tan solo 21 años.

«Quería hacer un combinado picante con ginebra, porque me encanta»

«Cuando empecé, me enamoré y disfruto probando combinaciones», admitió Alina, muy contenta por haber ganado el concurso que, aseguraba, «no me lo esperaba». Su 'Alegría riojana' contiene ginebra Martin Miller's, Aperol, picante de elaboración propia y tónica Vibrant Yuzu de Royal Bliss. Y es que la condición indispensable para participar en este certamen es que el combinado contenga una de las tónicas de la gama 'mixers' de Royal Bliss. «Potencia el sabor picante y, a la vez, lo hace más ligero», describió Alina. Además, el combinado porta unos hielos especiales, cubiertos de vino elaborado con uva tempranillo, de manera que, al deshacerse, le aportan su sabor al cóctel, provocando una explosión de sabor.

«Quería hacer un combinado picante con ginebra, porque me encanta. Una clienta mexicana nos trajo unos bombones picantes que me encantaron, y así se me ocurrió», recordó Alina. Entonces comenzó una lluvia de ideas entre todos los camareros del Café Boulevard de Arnedo. «Todos me apoyaron e hicimos pruebas, porque somos como una familia», apunta la camarera y estudiante.

Y es que, tal y como señaló Óscar Solana, «un 'bartender' es un contador de historias, tiene que hacer sentir, contar». Por otra parte, Chema Rello detalló que «hay que hacer muchas pruebas, dar a probar a mucha gente, tirar mucho por la fregadera, para lograr un cóctel ganador, que tiene que ser un combinado de equipo, muy pensado».