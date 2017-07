«El verano sabía a tomate y melón» Jorge García y Óscar Torres se quedan sin verano, van a abrir un restaurante. / Justo Rodriguez Jorge García y Óscar Torres, de 'La Chispa Adecuada' no pisarán la playa, su única obsesión es cocinar cuanto antes en su local, actualmente en construcción SERGIO MORENO LAYA Logroño Miércoles, 12 julio 2017, 14:32

Se llega a estas fechas con la mente puesta en las vacaciones. El asunto consiste en cerrar los ojos y trasladarse hasta aquel lugar donde los días parecen detenerse y el estío invita al disfrute, el descanso y la contemplación. La infancia y esos veranos interminables, de muchas horas de luz, juegos, bocadillos a media tarde... sabores que se agolpan: melón, melocotones, ciruelas, chuletillas, chocolate entre pan y pan, chorizo... Es la gastronomía de las vacaciones. Aquello que se degusta con el apetito del recuerdo.

Jorge y Óscar cierran los ojos y su verano sería ver terminada de una vez por todas su gran obra, un nuevo escenario culinario para la ciudad. Pero no hay manera. Esperaban dar de comer en junio, y ahora solo desean cerrar los ojos y estar cocinando para antes de San Mateo. «Esto es duro», confiesan en las tripas aún visibles de la futura 'La Chispa Adecuada' de la calle Saturnino Ulargui. No tendrán verano, obviamente. Estarán entre gremios. Así que nada mejor que recordar sus veranos gastronómicos a las puertas de una próxima y, esperan, feliz inauguración. No habrá playa ni monte, y sí horas extras de albañilería, limpieza y puesta a punto. Porque el sueño de ponerse a cocinar bien merece quedarse sin verano.

«Cuando me pongo a pensar en el sabor de mis veranos surge el sarmiento» «A Enrique Bunbury le prepararía alguna receta vegana o un buen pescado»

-Este verano les va a saber a polvo, madera, tuberías, firmas y facturas. ¿A qué sabían sus veranos?

-(Óscar Torres). Me sabían a melón y tomate. A ensaladas con un buen aceite.

-(Jorge García). En mi caso, del verano siempre recuerdo ese sabor a sarmientos. A poner la parrilla en la huerta y asar unas chuletillas o un buen pescado. Es el sabor al sarmiento lo que me viene a la cabeza cuando recuerdo mis veranos. Y a sandía, claro. A sandía saben los veranos.

-Están en pleno proceso de construcción de su isla, 'La Chispa Adecuada'. ¿Qué les gustaría cocinar en una isla desierta?

-(J.G.). Aquí tiene que responder Óscar, que para eso es el chef.

-(O.T.). El asunto pediría hacer un buen pescado a la brasa. Quizás se podría hacer algo con el coco, mezclarlo de alguna forma que a buen seguro nos daría unos sabores fantásticos. Sí, quizás pescado a la brasa metiendo el coco de alguna manera.

-(J.G.). Yo me encargaría de servirlo en la misma playa, quizás a modo de picnic, que es lo que pide el cuerpo cuando uno se encuentra en una isla desierta. Sería más complicado, quizás, acceder a uno de esos vinos especiales que vamos a tener en 'La Chispa Adecuada'.

Hacer una gran calle La calle Saturnino Ulargui poco a poco está encontrando un espacio en Logroño después de su feliz proceso de peatonalización. Son muchos los locales que llevan bastantes años trabajando en este lugar, como La Galería, las Tejas o el Mesón Don Chufo, entre otros. Lugares para comer o picar algo. También hay locales para tomarse una copa, lo que completa un vermut o cena fantásticos. Pronto, esperan sus propietarios, llegará ‘La Chispa Adecuada’.

-¿Y para quién le gustaría cocinar en esa isla desierta?

-(O.T.). Para todos los que nos visiten, pero en este caso sería todo un honor hacerlo para Enrique Bunbury, que le pone nombre a nuestro local. Tendría que ser algo vegano, aunque también podríamos tirar por los pescados porque pescado sí que creo que come. Quizás algún día venga a Logroño, hay aquí un buen hotel... Nunca se sabe. Sería muy divertido.

-(J.G.). Creo que no tendríamos problemas en prepararle algo de su gusto. Nos gusta mucho preparar verduras de temporada, y aprovechar al máximo la brasa.