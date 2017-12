El triunfo de la perseverancia impulsa la cultura del café Campeonato de La Rioja de Baristas | Óscar Solorzano reedita el título regional de mejor barista para convertirse en la punta de lanza de unos cuantos jóvenes profesionales que están tratando de divulgar la importancia del café en la hostelería SERGIO MORENO LAYA Logroño Lunes, 18 diciembre 2017, 20:07

Puño al aire de Óscar Solorzano cuando supo que también había preparado el mejor expresso de la mañana, quizás uno de los reconocimientos que más ilusión le hace conseguir a todo buen barista. Anteriormente se había impuesto en las otras dos categorías (mejor café especialidad y mejor cappuccino arte). Su gesto al aire en celebración evidenciaba lo que todos los allí presentes intuyeron el pasado miércoles, que este barista del Café Asterisco de Logroño repetiría triunfo y se ganaría el derecho a competir en abril con los mejores baristas del país. Pocos minutos después fue nombrado mejor barista de La Rioja, y por tanto estará en Alimentaria.

Fue un gesto repleto de mensajes. En primer lugar, de respeto hacia todos los participantes, pues denota la entrega que todos le pusieron a su participación con el objetivo claro de ganar. Es más, el propio Óscar Solorzano comentó posteriormente que «no soy el mejor barista de La Rioja, sencillamente he sido el mejor esta mañana de entre todos los que han participado en este concurso».

En segundo lugar, este barista de Logroño, con ese gesto de celebración, mostraba a los presentes la ilusión que le hacía volver a ganar el regional para así poder participar en el nacional. «El año pasado no estuve bien en el Campeonato de España, y quería volver a ganar para tener una nueva oportunidad contra los mejores». Está Óscar Solorzano empeñado en situar esta profesión en lo más alto, o al menos intentarlo. Para ello se está formando casi constantemente.

«No soy el mejor barista de La Rioja, solo he sido el mejor del concurso»

De ahí la constatación una vez más de que la perseverancia es una virtud en cualquier faceta la vida. Intentarlo al menos, mejorar día a día para lograr la perfección, en este caso preparando cafés. Una perfección difícil de alcanzar pues son muchos los detalles en los que se centran los cinco miembros del jurado de cualquier competición de baristas.

De gran vistosidad y atractivo estos campeonatos levantan gran expectación entre profesionales y amantes de esta aromática bebida, que han sabido ver en estos espectáculos una gran fuente de conocimiento e inspiración. La competición exige un alto grado de técnica y conocimiento del café, un producto que además de en los formatos habituales como el expresso o el cappuccino, los participantes tienen que presentar en el campeonato como parte de preparaciones de coctelería. «La labor del juez más que dura es complicada porque al final estamos valorando el trabajo de personas que llevan mucho tiempo preparando este concurso. Así que ejercemos nuestra labor con la máxima responsabilidad», afirmó el director de los jueces durante la celebración de esta campeonato de La Rioja.

«Tengo que explicar mejor el beneficio del café: cómo se lava, se seca...»

Durante 16 minutos los cuatro baristas participantes (Óscar Solorzano, Elías Arnaiz, Ioan Canciu y Juan Carlos Álvarez) prepararon cuatro expressos, dos 'cappuccinos' arte, y dos bebidas de especialidad con o sin alcohol. Estas preparaciones fueron acompañadas por todo tipo de explicaciones al público y a los cinco jueces que valoran la actuación de cada barista.

«He hablado con el jurado y me han comentado los fallos», apuntó Solorzano. «Y los tengo que solucionar para el Campeonato Nacional», se puso como objetivo. «Tengo que explicar un poco mejor el tema del beneficio en el café: dónde y cómo se hace ese café. Cómos le lava, cómo se seca... Todos estos detalles que no los he explicado, y que debo hacerlo», se criticó el barista.

Estos campeonatos mejoran la calidad del café que se sirve en los bares

Este tipo de competiciones que se originaron en los países nórdicos y Estados Unidos son hoy ya, de gran popularidad en todo el mundo, donde el arte en la preparación del café está cada vez más reconocido.

Los campeonatos de baristas están ayudando a incrementar la calidad del café que se sirve y que se consume y a prestigiar la figura del barista, una especialización dentro del sector de la hostelería que se presenta como una nueva y próspera carrera profesional.

Y es que ya se ha demostrado que los establecimientos que cuentan con estos profesionales en su plantilla pueden ofrecer un valor diferencial muy importante en el servicio del café.