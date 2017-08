El trigo sarraceno no es un cereal, no lleva gluten y se puede hacer pan Lunes, 14 agosto 2017, 14:20

No es un cereal, es una semilla que trajeron los árabes. Es más basto que la espelta pero de composición similar. No lleva gluten y con él se hace pan, pasta, harina. No tiene nada que ver con el trigo, sino que se trata de la semilla de un planta de la misma familia que el ruibarbo. Pese a ser una semilla y no un grano, sus usos en cocina son los mismos que los del trigo, de ahí que se le considere un pseudocereal. Contiene vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B6) que realizan multitud de funciones como por ejemplo la producción de glóbulos rojos, hormonas, proteínas y enzimas, cuidan el sistema nervioso, el corazón y las arterias, fortalecen el sistema inmunológico, entre otras. Al ser eliminadas a través de la orina es importante reponerlas habitualmente a través de la alimentación.