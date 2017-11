Tres jornadas para analizar el fenómeno gastronómico Borja Beneyto analizará las tendencias gastronómicas actuales. :: l.r. Arcadi Espada, Borja Beneyto, Lorenzo Cañas, Francis Paniego e Ignacio Echapresto participarán en un encuentro de primer nivel PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Miércoles, 22 noviembre 2017, 10:01

Escribía Arcadi Espada que «la primera vez que comí en El Bulli fue en invierno. Entonces, el restaurante tenía unos horarios convencionales y se podía comer a la carta. Era una noche de invierno y ni Ferran Adrià ni Juli Soler ni yo mismo habíamos cumplido los 30 años. O eso creo. A partir de entonces todo fueron veranos, noches cálidas y muy largas. El verano tiene una ventaja imbatible para un lugar donde ya sólo se sirven cenas: se puede llegar a Cala Montjoi de día, lentamente. El camino tiene la belleza de la Costa Brava más limpia, aunque sin sus enfatismos. Antes de entrar en el restaurante, el viajero en verano puede pasear por el jardín y tomar un aperitivo en la terraza con amabilísimas vistas. Por la noche, todo es diferente. Uno entra por el tubo, como si fuera una de esas mercancías francesas que recorren los laberintos subterráneos de París, y aterriza de golpe en el restaurante para recibir la bienvenida, de una calidez exacta, jamás amanerada, de los anfitriones. Son dos formas de llegar al mundo. Aunque yo prefiera la lenta divagación del anochecer a la contundencia de la noche rota de pronto».

La revolución gastronómica de El Bulli ha sido esencial en la cocina mundial

En 2009 recordaba Arcadi Espada que volvió una vez más al templo de Ferran Adrià: Este año he vuelto al restaurante de noche y en invierno. Estaba más excitado que de costumbre. Ir al Bulli es una de las más grandes alegrías del año, que preparo con cuidado desde al menos una semana antes, tratando de comer poco y suave; pero tratando de evitar también otras molestias: llagas en la boca, resfriados y desatenciones físicas de cualquier orden: y es que, creo, francamente, que a veces hay que tomarse la vida en serio. El cansancio acumulado, en cambio, no me molesta, porque una cierta flojedad hace más turbadoras las grandes cenas. La excitación suplementaria era que, después de muchos años, Adrià iba a volver al invierno. A la trufa, a la caza y al calor. Creo que fue la mejor cena que he hecho allí».

JORNADAS Miércoles 22 de noviembre Arcadi Espada. El Bulli la revolución de Ferrán Adrià. Miércoles 29 de noviembre Borja Beneyto Tendencias de la Gastronomía global analizadas desde la experiencia personal. Lunes 11 de diciembre Mesa Redonda Presente, pasado y futuro de la Gastronomía riojana. Lorenzo Cañas, Francis Paniego, Ignacio Echapresto y Pedro Barrio. Lugar y horario Centro Ibercaja La Rioja. Logroño. Portales, 48; 19.30 horas.

Para los amantes de la gastronomía es un verdadero placer que un periodista tan singular como Arcadi Espada venga a La Rioja de la mano de la Academia de Gastronomía y del empeño de su presidente, Pedro Barrio, para hablar nada más y nada menos de lo que supuso la revolución gastronómica de Ferran Adrià.

Al frente de sus fogones, Ferrán Andrià ha sido considerado el mejor cocinero del mundo durante muchos años. La revista norteamericana Time le incluyó en la lista de los 10 personajes más innovadores del mundo en el año 2004, y recibió, a lo largo de su historia, las máximas distinciones gastronómicas, como la de Mejor Restaurante del Mundo o el premio S. Pellegrino durante cuatro años consecutivos, algo que ningún otro establecimiento ha logrado nunca.

Borja Beneyto, que hablará en la siguiente ponencia sobre las 'Tendencias de la Gastronomía global analizadas desde la experiencia personal' desarrolla a caballo entre Madrid, Miami y Menorca su perfil de consultor estratégico de marketing y gestión en la gastronomía y alimentación. Ha trabajado dos décadas asesorando a marcas como Coca-Cola, Visa, Procter&Gamble, Samsung o Spotify, abordando la revolución digital desde todos sus ángulos, sin perder de vista al consumidor y atendiendo a los nuevos imperativos que marca un mercado en transformación. Emprendedor e inversor, es co-fundador y socio activo de diversas consultoras de AgTech, FoodTech, nutrición, hospitalidad y restauración; entre ellas, Gluttonomy y Brandelicious. Miembro de la Real Academia de Gastronomía, escribe para El Mundo, Tapas Magazine, Planeta Gastro y Es Diari Menorca. Declara una «profunda, verdadera, visceral, poderosa, honesta y reflexiva pasión por la gastronomía» a la que considera «territorio natural para la evocación y la ensoñación».

La cocina riojana, a debate Lorenzo Cañas, Francis Paniego, Ignacio Echapresto y Pedro Barrio, presidente de la Academia Riojana de Gastronomía se citan en el colofón de las jornadas para exponer sus ideas y reflexioines sobre el actual momento de la cocina riojana. Los responsables de los restaurantes con estrella Michelin de La Rioja, acompañados por el gran maestro Lorenzo Cañas, para reflexionar ante los asistentes sobre el momento que atraviesa nuestra gastronomía, sus logros en las últimas décadas y su prometedor futuro inmediato. Los tres cocineros han logrado la excelencia en sus diferentes campos y tanto Francis como Ignacio Echapresto han puesto a la cocina riojana en órbita en los años en los que la gastronomía ha alcanzado una gran rlevancia social.

