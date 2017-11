«Uno de cada tres alimentos acaba en la basura»

Uno de cada tres alimentos que producimos acaba en la basura. Militante de la lucha contra el desperdicio de alimentos, la catalana Ada Parellada, chef de Semproniana, expondrá su filosofía de trabajo en GastroRecup, una iniciativa con la que denuncia el despilfarro. En su charla, emprenderá un viaje por los eslabones de la cadena alimentaria, con el ánimo de mostrar dónde y por qué se tiran alimentos a la basura. La cocinera se define así: «Comer, beber y reír no me cuesta nada. Cocinar y escribir siempre me hacen feliz».