EL RINCÓN DE JULIO La edad de oro de la ilustrada «completa» 13 julio 2017

La ilustrada puede y debe ser «completa». Así lo entienden en el Rincón de Julio. Una ilustrada completa, a saber, lleva: «mezcla de lechugas mediterráneas, queso, espárragos, tomate, bonito, gulas, zanahoria, aceitunas, maíz... Y cebolla, claro, que se me olvidaba». Es la ilustrada completa que presenta Ana en el Rincón de Julio, uno de esos espacios a los que apetece ir en verano para disfrutar de un entorno único en la ciudad.

El concepto de ensalada ilustrada «completa» genera el acercamiento a una realidad interesante en esto de las ensaladas: ¿cuándo hay que parar de ponerle ingredientes? Y en el Rincón de Julio lo tienen claro. «Antes le poníamos huevo duro, pero ahora ya la presentamos sin huevo duro. No sé, no nos acaba de convencer». Hay defensores del huevo duro en el propio local, pero de momento se 'impone' el razonamiento de no integrarlo en esta ilustrada «completa» que es toda una referencia en la ciudad. «Salen muchísimas, no os podéis hacer una idea. Pero es lo que apetece, claro».