Recetas para un gran año Nutrium destina su ya tradicional calendario solidario a colaborar con FundAME, la Fundación Atrofia Muscular Espinal LUISMI CÁMARA Logroño Miércoles, 24 enero 2018, 19:26

¿Quién no quiere encontrar la receta perfecta para pasar un gran año? Quizás no exista la fórmula incontestable pero no será por no buscarla...

Nutrium da algunas pistas para pasar un año de una forma sana, saludable y, sobre todo, rica.

En la segunda edición de su calendario, que ya empieza a convertirse en un clásico por su originalidad y por el buen fondo de su iniciativa, ha apostado por amigos de distintos ámbitos que aportan sus apetitosas recetas para dar sabor a los doce meses del recién comenzado 2018.

El año pasado, Nutrium puso en marcha esta propuesta para recaudar dinero y ayudar a niños con enfermedades raras. La primera protagonista fue Meritxell, la pequeña logroñesa de seis años aquejada de Tay-Sachs que falleció en marzo como consecuencia de la enfermedad.

En esta ocasión, su objetivo es conseguir fondos para colaborar con la labor de FundAME, la Fundación Atrofia Muscular Espinal. La elección vino de la mano de Paz, una niña que padece AME y que forma parte de la familia de Paula Fernández Giménez, propietaria del Centro de Dietética y Nutrición Nutrium.

Con la docena de platos propuestos se ilustra cada mes y se aportan ideas para poner deliciosas opciones sobre la mesa. Así, por ejemplo, el chef Ramón Piñeiro, del restaurante logroñés La Cocina de Ramón, deja la suculenta receta de merluza de anzuelo asada con verduras salteadas, o el cantante y compositor Isaac Miguel apuesta por verduritas al vapor.

El calendario tiene un formato de 30x42 y su precio es de 10 euros y se pueden adquirir en el centro Nutrium, en la Plaza Alférez Provisional nº4 1ºA de Logroño.

La iniciativa no se acaba sólo en esas doce recetas y en la recaudación que logre este calendario. Los promotores de la idea han decidido recopilar más propuestas culinarias en la web de Nutrium. Así que, por cada plato que reciban y que se publique en ella, se donará un euro más a FundAME.