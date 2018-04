«Estos pinchos los puede hacer todo el mundo en su casa»

Comenzó a escribir tarde pero la cerverana Angelita Alfaro lleva ya veintidós libros de cocina. Acaba de publicar el último 'Pintxos, tapas y cazuelitas. 700 recetas fáciles y apetitosas' con la editorial Libros Cúpula (Grupo Planeta).

Para los prólogos ha contado con la colaboración de Andoni Luis Aduriz (restaurante Mugaritz, que tiene dos estrellas Michelín) y Joxe Mari Aizega (director general del Basque Culinary Center). Además Rafael Ansón (presidente de la Real Academia de Gastronomía) ha escrito el epílogo de esta obra.

Angelita vive en Navarra desde hace tiempo pero siempre lleva su tierra natal en su corazón y su mente. Ha publicado libros de recetas para todo tipo de público y siente predilección por los postres y las golmajías. En algunos ha contado con la colaboración del desaparecido Forges en las ilustraciones, en otros con Miquel Urmeneta (creador de la marca Kukutxumusu).

Está considera una de las mayores divulgadoras de la cocina popular destacando su sencillez y pasión por la gastronomía. Entre los numerosos galardones que tiene, ha recibido en tres ocasiones el Premio Gourmand.

Ahora presenta ni más ni menos que 700 pintxos, tapas y cazuelitas. Para ello ha dedicado tres años y medio. Según nos cuenta, fue animada a realizar este nuevo proyecto por el periodista y crítico gastronómico de San Sebastián, José María Azpeitia.

"Esto requiere no salir nunca de casa, estar cocinando y escribiendo desde las ocho de la mañana. Hay que meter muchas horas y de cualquier cosa que comía me surgía un pincho. Me he quedado sin cabeza (risas). Algunas veces se me va la pinza, la olla no porque siempre la tengo bien sujeta en el fuego". comenta risueña la cerverana y continúa "este libro para mí ha sido un sueño".

Destaca recetas como el 'pincho cerverano', en honor a su pueblo natal. Elaborado con tartaletas de hojaldre, chorizos frescos de Cervera, huevos de codorniz y patatas pequeñas. Otro llamado 'pintxo Ciriza' (lugar donde tiene su casa de veraneo) que se cocina con pan de molde, bonito en aceite, chalotas, pimiento morrón, mayonesa, aguacate, limón, cogollo de Ciriza, aceite, vinagre y sal.

"Mis nietos y el cariño de la gente me estimulan y ayudan a la hora de seguir adelante" dice Angelita y añade emocionada "una amiga de Cervera, Juanamari, me escribió una vez un poema en el que decía que Santa Ana y San Fermín se pusieron de acuerdo para ayudarme a triunfar".

"A mi las modernidades no me van. Suelo decir que me gusta la cocina que se pega al riñón. En mis libros no se van a encontrar las espumas y los aires. Sólo conozco la comida sencilla, para alimentarse. Estos pinchos los puede hacer todo el mundo en su casa y he pensado mucho en la juventud a la hora de prepararlos" explica Angelita.

"Me preocupa que la gente sepa comer bien. Como se dice, por la panza viene la danza, y yo sé que una persona bien alimentada funciona mejor", asegura la cocinera.

Otros proyectos

'Pintxos, tapas y cazuelitas' se puso a la venta el 20 de marzo y cuesta 18,50 euros. Lo presentó en El Corte Inglés de Pamplona el jueves 22 de marzo junto al responsable editorial de Planeta, David Figueras.

Angelita no para y, segun nos adelanta, tiene otro libro entregado sobre verduras. Está a falta de editarlo. Además, prepara otro del que lleva escrita la mitad.

La cerverana, de setenta y siete años recién cumplidos, muestra una energía y humor envidiable. Hoy en día continúa con su otra gran pasión, las alpargatas. El Domingo de Ramos terminó unas que enviará a Cayetano (el hijo de Cayetano Rivera y Eva González) y está pendiente del nacimiento del tercer descendiente del príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, duquesa de Cambridge, para mandarles otras alpargatas como también hizo con sus dos primeros hijos.