¿Qué pasa cuando la cocina se asoma a otras realidades?

CULINARY PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Jueves, 9 noviembre 2017, 13:22

El próximo 8 de noviembre se va a celebrar en el Basque Culinary Center la II Jornada del programa 'Culinary Action', un evento gastronómico que está patrocinado por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja. En esta ocasión, se trata de una mañana de conferencias en la que diferentes ponentes, entre ellos el heladero logroñés Fernando Sáenz Duarte (Della Sera), analizarán qué fenómenos se concitan en el mundo de la cocina cuando se cinta con otras dinámicas creativas e interdisciplinarias.

Los temas que se van a tratar son, por ejemplo, la relación de la tecnología y el arte con la cocina, con la presencia de Paco Roncero, que destaca por restaurantes como La Terraza de El Casino de Madrid (2 estrellas Michelin) o Sublimotion en Ibiza.. La chef catalana Ada Parellada llegará de Barcelona para abordar la problemática del denominado 'foodwaste', a través de un viaje por los eslabones de la cadena alimentaria, mostrando dónde y porqué tiramos tantos alimentos a la basura. El restaurante guipuzcoano Mugaritz no podía faltar. Por ello, su director de creatividad, el chef Dani Lasa, subirá al escenario junto al investigador Juan Carlos Arboleya (Basque Culinary Center) para hablar sobre el Journal of Gastronomy and Food Science (la primera publicación científica dedicada a la interacción entre ciencia y gastronomía). En tándem destacarán la necesidad de abrir diálogos entre chefs y científicos.

Toni Massanés y Marc Puig Peg vendrán de Fundación Alicia, un centro de investigación, desarrollo e innovación culinaria en el que se trabaja de forma cotidiana por incidir positivamente en el ámbito de la salud, generando soluciones alimenticias para niños y adultos con limitaciones o enfermedades como el cáncer.

Una oportunidad para conocer el pasado e inspirarnos para cocinar el futuro servirá la Biblioteca Nacional de España, en una conferencia que servirá para que su directora Ana Santos y el chef Fernando Sáenz hablen de ChefBNE, una serie documental en la que se reinterpretan platos en un breve recorrido por los recetarios más célebres del acervo culinario español. El director de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, abordará un concepto tan trasversal como la biodiversidad, exponiendo la necesidad de apostar por nuevos paradigmas en la cocina que contribuyan con una relación más sostenible con el medio ambiente. En tiempos convulsos como los actuales, habrá lugar para reflexionar sobre temas de acción humanitaria a través del trabajo del activista Peio García Amiano, quien creó 'Zaporeak' para contribuir con el acceso a la alimentación de refugiados en Europa.