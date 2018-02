Paco Morales, de Noor, redescubrió los aromas andalusíes Cocina andalusí. Paco Morales, del restaurante Noor, de Córdoba. :: David Corral REDACCIÓN MADRID. Jueves, 1 febrero 2018, 14:46

Hierbas y fragancias de la cocina andalusí, ése fue el título de la ponencia del chef cordobés del restaurante Noor de la ciudad de los Califas, que ha especializado su restaurante en el mundo de la cocina precolombina y que, tras su primera estrella Michelin, camina firme en la senda de ser uno de los restaurantes con más personalidad de España. Morales recorrió la geografía de Al Andalus y explicó las fragancias más importantes que las plantas de esta tierra aportan a los platos. Desde las más conocidas como el romero, el tomillo, el espliego o la lavanda hasta otras menos frecuentes como el aroma del almizcle o la trufa negra.

También llamó la atención la ponencia de Marcos Morán (Casa Gerardo) sobre los oricios. El tratamiento que les da, les ha dado y les dará, supera todas las barreras del tiempo. Marcos es tipo genial que dijo frases como ésta: «Si cuando has terminado de comer viene a saludarte el cocinero es estupendo, pero si no, has comido muy bien que, en realidad, es lo que venías a hacer».