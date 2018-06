«Mi objetivo es vivir de la viticultura» Viernes, 8 junio 2018, 14:09

Roberto Oliván de 'Tentenublo Wines' relató la filosofía de su bodega en una ponencia titulada los 'nuevos Riojas de siempre': «En 2010 me di cuenta de que mis uvas no me daban para cumplir mi objetivo de vivir dignamente de la viticultura. Entonces decidí embotellar y crear mi propia marca con la idea de realizar el vino que le gustaba a mi abuelo. Aposté por comprar pequeñas parcelas multivarietales que nadie quería porque eran muy pequeñas o tenían difícil acceso. Hubo gente que no me entendió, que me llamaban 'el tonto de los corrillos' porque compraba cosas que desechaban otros. Pero aquello comenzó a funcionar. Comencé con unas 3.500 botellas y ahora me he puesto el límite de no superar las 50.000 botellas para mantener el tipo de viticutura que soy capaz de hacer».