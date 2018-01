Enofusión: el núcleo mismo del vino Enofusión constituye uno de los centros neurálgicos del sector del vino en España y las grandes bodegas celebran catas para profesionales y periodistas especializados. : / L.R. Enofusión 2018 se celebrará los días 22, 23 y 24 de enero REDACCIÓN Miércoles, 17 enero 2018, 14:21

Enofusión, el Congreso Internacional del Vino, celebrará su octava edición los días 22, 23 y 24 de enero de 2018 en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, junto a la XVI Cumbre Gastronómica Reale Seguros Madrid Fusión. La cita enológica será de nuevo el escenario donde posicionar al vino dentro de la gastronomía, a través de un nutrido programa de catas y la presencia de los protagonistas más destacados del sector. En el 2018, durante su octava edición, Enofusión contará de nuevo con figuras destacadas y vinos seleccionados para analizar el panorama enológico actual, además de poner en valor sus referencias históricas. En El Centro del Vino se desarrollarán catas con diversos formatos, como en ocasiones anteriores, pero además, en esta edición, la zona expositiva también acogerá diversas actividades, como degustaciones y presentaciones, de la mano de las diferentes bodegas y empresas presentes.

Enofusión 2018 Fechas 22, 23 y 24 de enero, paralelo a Reale Seguros Madrid Fusión. Filosofía Escenario para posicionar al vino dentro de la gastronomía. Actividades Un nutrido programa de catas y la presencia de los protagonistas más destacados del sector Área expositiva Más de 50 empresas del sector y un Enobar.

Marqués de Riscal inaugurará un programa de catas que mostrará la gran diversidad del panorama enológico, tanto nacional como internacional. González-Byass «desvelará el misterio» de sus Palos Cortados; Bodegas Torres presentará sus etiquetas californianas; Vinventions ofrecerá un cara a cara atlántico de la mano de las referencias de Pazo as Barreiras y Carlos Villanueva; desde la DO Empordà,Terra Remota repasará la gran trayectoria de su joven historia; el Grupo Faustino emprenderá un viaje entre Rioja y Ribera a través de las etiquetas de Campillo y Portia; DO Ribeira Sacra transmitirá sus paisajes mediante sus vinos; de la mano de la DO Rueda se podrá degustar los nuevos proyectos de la denominación; y Juvé&Camps hará gala de la calidad de sus cavas.

El centro del vino En el 2017, el Centro del Vino contó con gran expectación, gracias a los protagonistas de sus catas. Las armonías gastronómicas de denominaciones como Ribeiro, Cataluña y Prosecco, así como las referencias de Freixenet, Makro o los vinos de Toledo pusieron de relieve la importancia del vino y el interés creciente por situarlo con nombre propio dentro de la gastronomía. Otras citas sirvieron para descubrir las innovaciones en el sector, con la recuperación de variedades autóctonas y de viñas abandonadas, como el caso del Proyecto Garnacha del Grupo Vintae o la recuperación de variedades ancestrales de Bodegas Torres. Sin olvidar el repaso a referencias ya reconocidas como las de Château Angélus, Finca Allende, Château Lagrange o Marqués de Riscal, entre otras. En el área expositiva, las Expobodegas acogieron más de 50 empresas del sector, entre grandes grupos, bodegas de toda España y empresas relacionadas. Y en el Enobar, se pudieron catar más de 200 referencias. En 2018, durante su octava edición, Enofusión contará de nuevo con figuras destacadas y vinos seleccionados para analizar el panorama enológico actual, además de poner en valor sus referencias históricas. En El Centro del Vino se desarrollarán catas con diversos formatos, como en ocasiones anteriores, pero además, en esta edición, la zona expositiva también acogerá diversas actividades, como degustaciones y presentaciones, de la mano de las diferentes bodegas y empresas presentes. El año pasado se utilizaron por vez primera las 'speedtasting' de Enofusión, que son una iniciativa novedosa que rompen con la manera de entender las catas dirigidas: una propuesta dinámica en la que los bodegueros deben enfrentarse a 30 catadores (blogueros y periodistas) con tan solo 5 minutos para contarles todo lo que quieran transmitir de su vino. Los enólogos tuvieron que sintetizar al máximo las características de sus vinos para transmitirlas de la mejor manera posible y sin apenas tiempo para rectificar.

En cuanto a las armonías gastronómicas, Prosecco DOC apuesta por el chef italiano Mauro Elli (*) para sublimar la experiencia de sus espumosos; la DO Cataluña ofrecerá una fusión japo-mediterránea junto con el restaurante Umiko (Madrid) para reflejar la versatilidad de sus vinos; Makro presentará la segunda edición de las garnachas de La Sastrería, en paralelo con una degustación de tapas elaboradas por Íñigo Lavado; y el grupo Freixenet, por su parte, ofrecerá una cata vertical de Casa Sala, armonizada. Además, la caza será uno de los protagonistas en la cata de vinos de Toledo y los quesos autóctonos, en la cata dedicada a los vinos canarios. A lo largo del tercer día tendrán lugar la entrega de los premios Enofusión 2018 con sendas catas de celebración. Por un lado, el enólogo Mariano García será galardonado con el premio Don Luis Hidalgo a la Trayectoria, y, por otro, la entrega del premio a la Difusión de la Cultura del Vino, que este año recaerá en la figura del periodista y crítico enológico Carlos Delgado, servirá para poner el broche al programa de catas de esta edición. En cuanto al espacio expositivo denominaciones como la DO Catalunya repetirán experiencia, a la que se sumará Prosecco DOC. Junto a ellas estarán grandes grupos como Makro, Grupo Faustino, Bodegas Torres, además de nombres como Marqués del Puerto, Península Vinicultores, Bodegas Arráez, Bodegas Altanza, Bodegas Naranjo, Campos Reales, Pedroheras, Dominio de Puctum, Bodegas Singulares o Grupo Olarra, así como empresas relacionadas con el sector como Vinventions, Bottello y Koala.