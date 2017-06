Tapas contemporáneas

Álex García es un cocinero con ideas y muchas inquietudes que abrió el primer Umm en la zona de la Cava pero que siempre había soñado con tener un espacio de pinchos y tapas en el centro de Logroño. Así que hace cuatro años abrió este espacio en un lugar de privilegio: la esquina de la calle San Juan con Marqués de Vallejo. Umm, con el apellido 'no sólo tapas', en el que ha traslado su visión de la cocina: producto de primera calidad, cercanía, elaboración con un punto de modernidad pero sin excesiva técnica aparente, y algo de la idea de compartir, tanto en la barra como en las mesitas de un local diseñado con un gusto exquisito, moderno, pero sin nada excesivo. «Es un poco el reflejo de cómo soy yo, me gusta que todo esté muy pensado pero que no sea protagonista. Que la gente esté a gusto, que se pueda trabajar bien en la cocina para que el cliente tenga que esperar lo menos posible». Para Álex esta calle es un icono de Logroño: «Hay un nivel importante, convivimos muchos modelos, muchos estilos y eso es muy bueno porque le da diversidad y alicientes».

GUÍA Umm, no sólo tapas Dirección. Calle San Juan, esquina Marqués de Vallejo. Teléfono. 941 04 76 12 Especialidades. Orejas, Bacalao confitado con algas, callos de wagyú, albondigas agripicantes, espigas de Joselito...

Uno de los pinchos, de los muchos que están levantando pasiones en el Umm, son las orejas percheronas, realizadas a baja temperatura, con guindilla seca, ajo, manteca de cerdo y un mojo con ajo asado, cilantro, comino, tomate asado y ralladura de naranja. Para chuparse los dedos.