Un sanjuanero que disfruta en su calle

Soy sanjuanero». No duda Luis González sobre esta cuestión. «Soy muy sanjuanero, me encanta esta calle, me encantaba antes y ahora me sigue gustando», reitera Luis. Con el antes se refiere a hace algo más de ocho años, cuando aún no había abierto su local en la San Juan. Y el ahora, el presente, son los Rotos, un espacio sanjuanero donde disfrutar de multitud de formas. «Vine aquí porque me gustaba la calle, pero también porque di con el local adecuado para lo que yo quería hacer», indica Luis, que manda marchar una de foie y otra tapa de solomillo de ternera.

GUÍA Bar Los Rotos de San Juan Dirección. Calle San Juan, 14. Logroño. Teléfono. 941 23 65 67. Especialidades. Trabajan con mucho esmero las carnes. Se puede encontrar pato (solomillo, magret y el foie), chuletas de vaca, partes nobles del cerdo ibérico, embuchados y chuletillas para degustar carne de cordero, así como ensaladas, huevos, y embutido ibéricos y cecina de León.

En los Rotos uno se puede quedar en la barra para seguir con la ronda, o sentarse en el comedor del fondo para advertir las múltiples opciones que presenta la carta de Los Rotos, donde, obviamente, están los famosos rotos, pero dispone de otras muchas elaboraciones que ponen de manifiesto el buen trabajo que se hace en la cocina de este local.

«Llevamos muchos años preparando las tres partes más importantes del pato, como el foie, el magret y el solomillo», apunta Luis. Otra de las especialidades con carnes nobles, esta vez de cerdo, es la carrillera ibérica; y del cordero destacan las chuletillas y por supuesto los embuchados. «Ahora estamos sirviendo un chuletón de vaca de un kilo y una botella de crianza por 38 euros», y para los almuerzos más divertidos, sartenes y huevos con toda clase de acompañamientos. Aunque si de algo está orgullo Luis es del pincho creado por su hija. «Es el descosido: tosta de queso de cabra con jamón ibérico y una reducción de frambuesa. Está siendo todo un éxito».