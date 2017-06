La barra más versátil de la San Juan

Este fin de semana habrá unos berberechos de quitar el sentido. «Era Marino, que mañana le traen los berberechos gordos». Elena cogió el teléfono, para posteriormente avisar de la circunstancia a su marido, Ángel, que prácticamente se relame ante la visión de unos berberechos de calibre y sabor incuestionables.

GUÍA Gastrobar y vinoteca A Tu Gusto Dirección. Calle San Juan, 21. Logroño. Teléfono. 941 24 75 14 Especialidades. Barra que cambia de la mañana a la noche. Productos frescos de incuestionable calidad. Barra vintage. El A Tu Gusto funciona al ritmo brutal que marca Elena en cocina. Para los vermuts de los domingos prepara sus grandes clásicos desde 1975.

Y es así como funciona el A Tu Gusto de la calle San Juan. Siempre el mejor producto. «Ya sea en carne, en pescado, en verduras... Siempre lo mejor. Porque a partir del mejor producto se pueden hacer grandes cosas». Elena lo tiene claro y Ángel, también. Llevan desde 1975 detrás de un barra. Bueno, Ángel detrás de la barra y Elena metida en los fogones, dando ritmo a una cocina que no para en todo el día. Lo cuenta Ángel: «Esta mujer es increíble. No para». Y así luce su barra. Además de mariscos espectaculares, de ostras a modo de joyería, del toque oportuno de casquería y de bocados más carnívoros... Elena y Ángel presentan pinchos que modifican de la mañana a la noche. «Un ejemplo es nuestra barra vintage. Sacamos esos pinchos que han ido marcando nuestra trayectoria todos estos años», apunta Ángel. «Pero esto no sirve para la noche, y cambiamos la barra», apunta Elena.

Es para ellos «un mecanismo de defensa contra el aburrimiento». En el A Tu Gusto no existe la rutina, no caben los tiempos de espera. Se sirve o se cocina, o ambas cosas al mismo tiempo. No hay largas esperas, y son cada día más los clientes cuya San Juan empieza y acaba en este lugar. «Comienzan a probar y a probar y a probar... y acaban cenando». Su comedor es de gran ayuda para esto.