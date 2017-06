Pasión por seguir cocinando

Joaquín Aragón acaba de celebrar los dos primeros años desde la apertura de su restaurante 'La Quisquillosa', un espacio gastronómico situado en la calle Sagasta en el que cada día pretender ser casi una aventura para el paladar: «Estoy contento por cómo han transcurrido estos dos años, por el equipo que he logrado hacer y por los muchos amigos y clientes que hemos logrado. La realidad es que no tenía una idea preconcebida de cómo iba a ir; mi meta era intentar dar lo mejor posible de comer y conseguir vivir haciendo lo que más me gusta, que es cocinar».

Es curioso como relata el propio Joaquín lo complejo que resulta encasillar en algún estilo el tipo de cocina que ofrecen: «Hay gente que nos pregunta si somos un peruano o de Huelva porque ponemos pescaíto frito... En realidad lo que somos es una casa de comida en la que lo que se pretende es tratar con cariño a los clientes y ofrecer una buena cocina, con aspectos tradicionales y también con algún guiño a elaboraciones más modernas».

Rabo de novilla glaseado. ::J.R..

Fritura andaluza con cabracho. :: J.R.

Cabeza de cochinillo confitada. :: J.R.

Tuétano con steak tartar de solomillo. :: J.R.

Explica el chef que disfruta mucho de la cocina marinada y de los escabeches y ahora «que comienza el sol nos seguiremos inclinando por elaboraciones frescas». Pero tampoco renunciamos al terruño ni a nuestra identidad. Yo soy riojano y me gusta disfrutar de una buena menestra o unas croquetas, pero si un día me apetece elaborar un ceviche no entiendo razones para no hacerlo», subraya. Y llama la atención su pasión por las salsas más tradicionales de la cocina francesa, la menier o una holandesa, con toques acidulados o de tocino ibérico: «Recuperamos todo ese tipo de elaboraciones porque nos encanta acabar platos en sala y que el camarero tenga su protagonismo en lo que supone el círculo del restaurante».

GUÍA La Quisquillosa Dirección. Calle Sagasta, 13, 26001 Logroño. Teléfono. 699 70 88 89. Dos años Joaquín Aragón lidera un proyecto gastronómico de carácter familiar en el que ha depositado todo su conocimiento. Cocina de autor con toques modernos.

En la cocina están Joaquín y su hermano José, conocido como 'Txiki-Chef', y un verdadero apasionado del mundo de la gastronomía: «Damos unos mil cubiertos al mes y tratamos de ser lo más respetuosos posibles con el producto. Me gusta tratar los matices de cada plato y trabajar al máximo los fondos y las salsas. Es un gustazo tener una paletilla de cordero al vacío y a baja temperatura 37 horas y poderlo servir al cliente».

Una de las cuestiones por las que se siente muy reconfortado Joaquín es por sus clientes: «Hay personas que vienen treinta o cuarenta veces al año y eso es impresionante. Me motivan mucho porque tengo que seguir dándoles motivos para que sigan viniendo y eso sólo se consigue a base de muy buena cocina, de sorprenderles y también, en la medida de nuestras posibilidades, de emocionarles».

Joaquín Aragón detecta en los últimos años una generación de cocineros jóvenes que han apostado muy fuerte por la gastronomía local: «Nunca he visto tal grupo de cocineros con tantas ganas de hacer las cosas muy bien. Creo que es muy positivo para la gastronomía riojana».