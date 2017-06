Jerez se cita con la alta cocina

Durante los días 12 y 13 de junio, sumilleres y chefs tan reconocidos como Josep Roca, Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena, François Chartier y Ángel León acuden a la llamada del Consejo Regulador de Vinos de Jerez para profundizar en el valor gastronómico de estos vinos. En esta nómina de grandes nombres se encuentran representados dos restaurantes Top 10 en el ranking The World's 50 Best, entre ellos El Celler de Can Roca, dos veces elegido como mejor restaurante del mundo, y se reúnen hasta 8 Estrellas Michelin con restaurantes como Mugaritz, Aponiente y Ricard Camarena.

GUÍA Copa de Jerez 2017 Fechas. 12 y 13 de junio, en Jerez de la Frontera. Chefs y sumilleres invitados. Josep Roca, Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena, François Chartier y Ángel León. Concurso gastronómico de armonías entre el vino y la cocina.

Con esta unión de cocina y sala en torno a los Vinos de Jerez, Copa Jerez Forum introduce además un nuevo concepto de congreso gastronómico que lo diferencia de otros grandes eventos. Por un lado, las diferentes ponencias se acompañan de una experiencia real de cata, de modo que los asistentes pueden conocer en la práctica lo que representa cada ponencia de estos primeros espadas de la gastronomía. Por otra parte, se trata de una apuesta por la proximidad, con un auditorio de no más de 150 personas donde se puede conocer de cerca a los ponentes e interactuar con el resto de congresistas.

Como muestra del innovador formato que presenta Copa Jerez Forum, la primera jornada del congreso se cierra con una inédita cata de Vinos de Jerez guiada por Pitu Roca acompañado a la guitarra por Diego del Morao. Gastronomía, vinos únicos especialmente seleccionados, a pie de bota, por el propio sumiller del Celler de Can Roca y arte jondo, todo en uno. De tal Palo tal Jerez es la cata concierto que permitirá degustar nueve joyas de la enología en gala armonizada con guitarra flamenca en el emblemático espacio de los Claustros de Santo Domingo. Una colección de vinos que recogen la larga historia del Marco de Jerez, algunos de ellos ni siquiera en el mercado, y que también dejan ver el futuro y que demuestran que en Jerez no está todo contado ni escrito.

«La capacidad de diálogo que los Vinos de jerez tienen con los diferentes ingredientes de un plato es muy difícil de encontrar en otros vinos del mundo», ha declarado Josep Roca, explicando el porqué de estos vinos como una columna fundamental sobre la que se construye la bodega del Celler.

Ángel León, abanderado de la alta cocina andaluza de vanguardia con su propuesta radical alrededor del mar, acude acompañado del sumiller Juan Ruiz para poner de relieve el papel fundamental que el jerez juega en su restaurante de El Puerto de Santa María. «La evolución que ha seguido Aponiente siempre ha ido en torno a los vinos de Jerez», afirma León, que considera esta Copa Jerez Forum «necesaria» para «reivindicar los vinos y hacer de Jerez una referencia y una sede mundial donde se reúna a los gurús de la gastronomía».

El creciente protagonismo de los Vinos de Jerez en una propuesta tan singular como la de Mugaritz será la temática en torno a la cual girará la ponencia del chef Andoni Luís Aduriz y el sumiller Guillermo Cruz, para quien «Jerez y sus vinos por fin adquieren la dimensión que durante siglos han merecido. El tiempo es el lienzo sobre el que la singularidad de Jerez y la vanguardia culinaria se escriben en letras eternas. Hoy forman parte de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra gastronomía. Este foro es la demostración de ello».

Otras sugerentes intervenciones en Copa Jerez Forum serán la de Ricard Camarena para exponer la completa carta de jereces de su restaurante y su utilización en cocina a través de su equipo de I+D o el testimonio de François Chartier, uno de los mayores especialistas en maridaje molecular; y el significado de los jereces en la historia de El Bulli, contado por Ferrán Centelles, estrecho colaborador de Juli Soler. Por otra parte, Copa Jerez Forum promoverá diálogos entre enólogos para afrontar temas como la importancia de los pagos en los jereces, la singularidad de los vinos de añada y los nuevos caminos de futuro que se plantean en la crianza biológica. Participan Montserrat Molina, de Bodegas Barbadillo, Eduardo Ojeda, de Grupo Estévez, Willy Pérez, de Bodegas Luis Pérez, Ramiro Ibáñez, de Cota 45, Paola Medina, de Williams & Humbert y Antonio Flores, de González Byass.

Junto a todas estas ponencias, Copa Jerez Forum albergará demostraciones en vivo, coloquios, talleres y otras actividades enológicas con sumilleres de envergadura internacional en un programa exclusivamente dirigido a profesionales del sector. En todo momento, el profundo conocimiento enológico se contrastará con la experimentación gastronómica a través de las diferentes armonías propuestas en cada actividad.