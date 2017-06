«La porcelana es pura forma, sin mecanismos»

Santos Bregaña demostró en Conversaciones Heladas ser un personaje absolutamente deslumbrante. La búsqueda que lleva a cabo para situar su trabajo como diseñador la comparó a la mirada del cazador de mariposas: «Nuestra mirada está entrenada de otra forma y capta cosas que son diferentes a los demás. Esa mirada ha influiddo mucho en mi trabajo en todos los sentidos. Trato de buscar lo que está en la naturaleza y comunicar cosas que se me ocurren a través de formas que pueden estar escondidas o que pasan desapercibidas. Uno de los materiales que más me emociona es la porcelana, que sólo es forma, que no tiene otro aditamento que su estructura, es un diseño puro, sin mecanismos, como el que existe en la naturaleza»..