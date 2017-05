La cocina familiar del Venus

Se sienta el comensal y define su experiencia en los siguientes términos: «Ha sido como comer en casa. Por tiempo nunca puedo ir a comprar un buen filete a la carnicería. Así que ha sido genial tomar el filete con patatas fritas». Un filete con patatas que hizo feliz al tipo en cuestión. Sencillo, pero bien hecho. Porque siempre es mejor sacar un buen filete de ternera que uno malo. Y en el Venus saben que todo lo que sale por la puerta de su cocina está bien rico. Y presumen de ello, porque se lo trabajan de sol a sol, y al final son una referencia en Aldeanueva.

GUÍA Restaurante Venus Dirección. C./ Concordia. Teléfono. 941 14 41 04. Cocina casera. Trabajan las verduras de temporada, pescados frescos, el jamón siempre al corte o trabajan también muy bien el conejo asado.

Es el Venus una casa de comidas que gestiona la familia formada por Juan y Palmira. Uno en la barra, ella en todos los lados. Y la cocina a pleno rendimiento para preparar esa menestra riojana de toda la vida. Donde el producto es fantástico y donde se le poner algo de cordero para que el asunto pase a una dimensión superior. Y el comensal que pasa por ahí toma una de esas menestras a las que cada vez es más difícil hincarles el diente porque ya no se hacen así, como se han hecho en La Rioja toda la vida.

En Aldeanueva de Ebro no hay mar. Bueno, sí, el mar de viñas. Pero no el mar del que surge la pesca fresca. Pero llevan tantos años que trabajan muy bien el pescado fresco. Otro comensal se aplicar con unos salmonetes. Anteriormente se ha entretenido de lo lindo con una ensalada más que ilustrada.

«No tenemos ni jamón en lonchas. Hasta para los bocadillos lo hacemos al corte»

Palmira es la jefa, y sabe de qué va el asunto. «Llevamos aquí 16 años», dice. Nada más y nada menos. 16 años en el Venus. Anteriormente otros tantos en otro sitio. Toda una vida en la hostelería. Así que saben cómo hacer las cosas para que el Venus sea el epicentro del buen comer en Aldeanueva.

Hay detalles que marcan. «No me gusta tener jamón loncheado». Y como no le gusta pues tira de cuchillo. «Siempre al corte, incluso para los bocadillos», cuenta Palmira. Y vaya si hay diferencia. Porque no cuesta tanto hacer bien las cosas, parecen defender en este espacio riojabajeño.

Cocina casera y cocina fresca. No hay mucho más misterio. Es más, Palmira defiende con orgullo un hecho que debería abrir una profunda reflexión. «Los clientes nos agradecen que tengamos fruta fresca. No esa bote». Claro, como en casa.

Carrilleras, conejo asado, tarta de cuajada, tiramisú, «todo casero», flan, panacota... Y bocadillos. Bien preparados porque en ocasiones apetece apretarse un buen bocata. Y en el Venus todo encuentran un espacio. Los que desean comer a la carta, al menú, al bocata o la hamburguesa... Todo disfrutan del Venus.