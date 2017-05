El sacrificio diario tiene una enorme recompensa

Y hacían música con el puchero. Quizás, dicen los que han estudiado este asunto para recordarlo en la actualidad a modo de herencia verbal, cantaban como respuesta a la incómoda situación de no tener cuatro patatas con las que llenar ese puchero hueco, vacío, y sonoro. Y esto era un drama. Las canciones no quitaban el hambre, pero sí lo engañaban mientras la familia, alrededor de la lumbre, reconocía en sus coplillas que pasaba hambre porque no había nada para llenar un puchero de agua que se calentaba al fuego con poco más que cuatro patatas. Sonaba habitualmente en las casas de los pueblos el puchero vacío, cantaba la familia y llegaba la noche con prisas soñando que quizás en la próxima jornada hubiera algo de fortuna, para lograr hacer algo de la nada y así tener ese algo que llevarse a la boca.

PREMIADOS Granjas Alvina y San Cristóbal. Premio a la trayectoria agrícola y ganadera. Horno Arguiñano. Premio a la trayectoria empresarial agroalimentaria. IGP Pimiento Riojano. Premio a la calidad agroalimentaria. Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH). Premio a la investigación e innovación agraria. Asociación de Casas Rurales de La Rioja (Ascarioja). Premio al desarrollo rural. La Cata del Barrio de La Estación. Premio al desarrollo de iniciativas singulares y dnamizadoras de la actividad económica ligada con con recursos agrícolas y agroalimentarios. Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. Premio a la corporación local comprometida con el sector agrario. Ventura Martínez. Premio a la iniciativa gastronómica. Cuaderno de Campo. Premio al medio de comunicación más comprometido con el sector agrario y agroalimentario. A los cocineros de la Cocina Vasca y nueva vanguardia. Premio de honor.

Madrugaban antes que el sol, cortaban las berzas heladas, movían el ganado de un lado a otro, trabajaban la tierra, bajaban a los mercados, cambiaban un buen jamón por gran cantidad de tocino, y con eso acompañaban esas cuatro patatas que llenaban el puchero de vez en cuando.

Sacrificio diario que ahora en el siglo XXI, por suerte, tiene premio. Porque esta gente ya no pasa hambre. Viven de la tierra y lo hacen por algo más que la mera subsistencia. Pueden llenar los pucheros y sus productos son reconocidos en relación a su calidad. Y en esto los cocineros algo tienen que ver. Ya hacen algo con algo, aunque en todo este viaje se ha dejado de cantar alrededor de la lumbre, que ha sido desde tiempos remotos un reflejo que nos ha hecho ser más humanos, aunque no hubiera cuatro patatas con las que llenar el puchero.

Nueve galardonados por su compromiso con el campo y los productos riojanos.

Mención de honor para los arquitectos del actual templo culinario español.

Cantaban pero no comían los agricultores y ganaderos, que han dejado de cantar para comer algo mejor, y llevar de sus campos a los mercados esos productos que los cocineros de la tierra tratan con mimo y esmero en una cadena que surge en los campos riojanos y acaba en las cocinas de la zona para atender a clientes que suman experiencias gastronómicas desde la buenaventura de una tierra generosa en productos gracias al sacrificio diario que ahora tiene una justa recompensa.

Los IV Premios La Rioja Capital, con los que se pretende reconocer a profesionales, empresas, entidades y organizaciones que contribuyen a potenciar y revalorizar el sector agroalimentario y gastronómico como pilar estratégico en el desarrollo económico y social de la región, se entregaron el pasado jueves en un evento presentado por Juanma López Iturriaga y que contó con la intervención del grupo de música tradicional Mayalde, y la proyección de un audiovisual sobre 'La Rioja Gastronómica', la nueva campaña de La Rioja Capital puesta en marcha este año.

Los galardonados fueron las granjas Alvima y San Cristóbal, el Horno Arguiñano, la IGP Pimiento Riojano, el Ayuntamiento de Aldeanueva, la Cata del Barrio de la Estación, el CTICH, Ascarioja, Cuaderno de Campo y el cocinero Ventura Martínez. Unos y otros se encargan de situar el producto local en la escena mundial. Agricultores, ganaderos y chefs se esfuerzan cada día por cumplir las expectativas de unos clientes que advierten esta cadena de valor a través de premios como los que se concedieron el pasado jueves en Riojaforum.

El jurado quiso tener una mención honorífica a los fundadores de la Nueva Cocina Vasca, un premio que se enmarca en las actividades organizadas por La Rioja Capital dentro de la nueva iniciativa La Rioja Gastronómica, y con él se pretende reconocer la labor de estos cocineros para recuperar e impulsar la gastronomía de este país.