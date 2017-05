Los Oscar de la cocina mundial

Bilbao será en 2018 sede de la gala de entrega de los premios 'Los 50 mejores restaurantes del mundo', que en pasadas ediciones han recibido los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca. Charles Reed, director del grupo que publica la revista Restaurant, artífice de la famosa lista en 2002, hizo este el anuncio en un evento en el restaurante 'Eneko at One Aldwych' de Londres, que dirige el cocinero vasco Eneko Atxa. Reed reveló que la ceremonia, que este año se ha celebrado en Melbourne y en 2016 en Nueva York, después de trece años en Londres, «tendrá lugar en junio» del año próximo en Bilbao, e irá acompañada de «numerosos eventos gastronómicos» en la región. Fuentes de la organización indicaron que el día más probable sería el 19 de ese mes, si bien éste y otros detalles se confirmarán más adelante, cuando se concluya el programa de actos. El director de 'Restaurant', William Drew, dijo que, después de los pasados eventos en Australia y Estados Unidos, «tenía sentido volver a Europa, y dónde mejor que en el País Vasco, una región de muchísima tradición culinaria».

«Es un maridaje perfecto para los premios, por la amplia presencia que los restaurantes españoles siempre han tenido en la lista y por esa mezcla de tradición e innovación que es la cocina vasca», declaró. Aunque la celebración de la gala en Bilbao «no necesariamente significa» que vaya a haber más restaurantes vascos en los primeros puestos del listado en sus futuras ediciones, «está claro que ayuda a centrar la atención en la zona», afirmó.

Un grupo exclusivo

La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo la coronó este año Eleven Madison Park de Nueva York, mientras el catalán El Celler de Can Roca ocupó el tercer puesto después de quedar segundo en 2016 y ganar en 2013 y 2015. Entre los primeros 50 también están los vascos Asador Etxebarri, en Axpe, en el número seis; Mugaritz, situado cerca de San Sebastián, en el 9; Arzak, en el 30 y Azurmendi, en el 38.