Los grandes pioneros

Tal y como explica Miquel Ezquiaga, no existe un «momento fundacional» de la nueva cocina vasca, pero sí varios hitos: «A principios de la década de los setenta, Juan Mari Arzak había empezado a crear platos novedosos en su restaurante familiar del alto de Miracruz, y en la escuela Euromar de Zarautz, que dirigía Luis Irizar, un grupo de jóvenes chefs guipuzcoanos empezaba a cambiar las viejas recetas. En ese contexto llegó una fecha que críticos e historiadores de la gastronomía consideran fundamental: la revista del Club de Gourmets, que dirigía Francisco López Canis, organizó en Madrid la 'I Mesa redonda sobre Gastronomía'. Esas jornadas reunieron a críticos y cocineros, que analizaron los nuevos fenómenos de la cocina. Participó también el francés Paul Bocuse, considerado una de las más altas cimas de su profesión y precursor del fenómeno de la 'nouvelle cuisine'».

LAS BASES DE LA NUEVA COCINA

Los tres puntos

1. Con la cocina vasca clásica intentar desde su esencia hacer los platos tal y como son auténticamente sin ninguna degeneración y volviéndolos a dar a conocer con su receta auténtica.

2. Buscar e investigar en caseríos, sociedades, etxekoandres, arrantzales, etc., platos un tanto perdidos por el transcurso del tiempo, tales como la zurrukutuna, intxaursalsa, mendreska etc., sacándolos con nuestros medios a relucir, con el fin de que vuelvan a ser otra vez platos del recetario actual.

3. En ese punto entra la Nueva Cocina. Nosotros pensamos que se puede ampliar el arte culinario vasco por medio de nuevas recetas, utilizando nuevos ingredientes del país que hasta ahora no se usaban en nuestra cocina, como por ejemplo sucede con las algas, los erizos, la mantequilla, la nata, etc. Pensando que si nuestros mares y caseríos dan esos productos, ¿por qué no han de ser platos vascos los confeccionados con productos y por cocineros vascos? Digamos que esta es la forma que nosotros llamamos o como entendemos la Nueva Cocina Vasca.