Grandes maestros de la masa

La selección Española de Panadería, actual subcampeona del mundo de esta especialidad, ha estado durante unos días en La Rioja, concretamente en la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada, tanto para realizar uno de sus entrenamientos conjuntos como para trasladar sus conocimientos e inquietudes a los alumnos de cocina de La Rioja. Los impulsores de esta presencia han sido la Asociación de Panaderos de La Rioja (ARFEPAN) y la Federación de Empresarios de La Rioja (FER). Eduardo Villar, uno de los principales apasionados por el pan en La Rioja, ha sido uno de los encargados de lograr este hito: «Tienen un nivel extraordinario y es una maravilla compartir con estos maestros los conocimientos que tienen y algo realmente importante, su desmedida pasión por un mundo muy desconocido pero que cada día tiene más y más adeptos. Han venido panaderos de todos los puntos de España, desde Cataluña a Murcia pasando por Córdoba. En cada región el pan tiene unas características especiales y poner en común todos estos conocimientos y experiencias nos enriquecen a todos de una manera extraordinaria», subraya Eduardo Villar.

Javier Moreno es de Murcia y explica que en los campeonatos hay tres especialidades: «La panadería, la bollería y la pieza artística. Mi especialidad es el pan y lo hermoso de nuestro oficio es que de algo inerte consigues algo vivo que al final se cuece y se transforma. Todo eso lo tienes que hacer con un cuidado exquisito y con un respeto absoluto a las materias primas y a los distintos procedimientos que manejamos».

José Roldán llegó desde Córdoba y es un verdadero apasionado del pan como gran parte de la gastronomía: «Yo creo que la panadería a partir de los noventa con la industrialización dejó a un lado las masas madres, los largos reposos y las fermentaciones. Nosotros intentamos unir toda aquella memoria anterior con los nuevos productos y las nuevas técnicas. Ahora buscamos panes sutiles, suaves, con la acidez muy controlada, un detalle que antes era imposible puesto que no existían cámaras de frío. Si un cocinero me pide un pan muy ácido o muy láctico no tenemos problemas para elaborarlo».

Pero la selección no sólo sirve para ganar campeonatos: «Buscamos entender una cultura que es universal».